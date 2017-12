Futsal – 4e Top Nike : Papeete devant Pirae et Faa'a

Parole à Jacob Tutavae, Président de l'ATF :







Quel est le bilan ?







« Cette saison a été assez exceptionnelle et enrichissante sur tout les plans puisque nous avons partagé avec chacun des comités des moments intenses, riches en partage et en échanges. Nous avons pu voir une belle progression dans le jeu des jeunes U16, vétéran, senior femme, senior homme et pour cela un grand merci à l'ensemble des présidents de comité, responsables, coachs et entraîneurs pour leur travail auprès des jeunes pour ces résultats plus que positifs. »







Papeete s'est imposé dans trois catégories ?







« Au nom de l'ATF et de son staff, nous tenons à féliciter les vainqueurs de cette saison 2017 du TOP NIKE, Papeete, effectivement dans trois catégories, et Paea. N ou s félicitons aussi les équipes arrivées deuxième et troisième au classement ainsi que l'ensemble des équipes de toutes les catégories, qui n'ont pas démérité, pour leur participation et leur implication qui ont permis le bon déroulement de nos journées sportives et fraternelles. »







Un dernier mot, un remerciement ?







« Nous remercions les sponsors et partenaires qui nous ont accompagné durant toute la période du TOP NIKE : l'AS DRAGON et ses dirigeants pour le mise à disposition de la salle, la boutique NIKE SHOP et son directeur pour les cadeaux qui ont servi pour le tirage de notre tombola et le soutien sans faille que vous nous témoigné depuis quatre années. Merci également à la FTF et à son président Mr Thierry Ariiotima, sa directrice générale Moeama MU ainsi que l'ensemble des membres du comex, sans oublier le staff de la FTF pour votre soutien. »