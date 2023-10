Futsal : Les 'Aito Arii proches de l'exploit face aux îles Salomon

Tahiti, le 1er octobre 2023 – A l'issue d'une fin de match complètement folle, les 'Aito Arii ont arraché, ce dimanche, le match nul face aux îles Salomon (5-5) pour leur deuxième rencontre à la Coupe des Nations de futsal de l'OFC. Un résultat qui place la sélection tahitienne à la deuxième position du groupe B avant leur match de poule face à la Nouvelle-Calédonie ce mardi.



Après leur succès face aux Samoa pour leur entrée en lice, les 'Aito Arii enchainaient ce dimanche leur deuxième rencontre à la Coupe des Nations de futsal de l'OFC. Face à la sélection tahitienne l'un des favoris du tournoi, les îles Salomon. Des Salomonais qui, de leurs côtés, avaient concéder le match nul face à la Nouvelle-Calédonie pour leur première rencontre. Les Kurukuru avaient donc à cœur de se rattraper après cette contre-performance. Et les Salomonais ont immédiatement mis la pression sur les 'Aito Arii en les acculant dans leur camp. Dès la 4e minute, Charlie Otainao était à la conclusion d'un beau mouvement et ouvrait la marque pour les Salomon (1-0).



Contrairement à leur match inaugural face aux Samoa, les 'Aito Arii ont subi les assauts des Kurukuru, bien au-dessus techniquement. Micah Le'alafa n'est d'ailleurs pas passé loin de doubler la mise pour son équipe. Complètement pris par le pressing adverse les Tahitiens n'ont jamais pu se rapprocher des cages salomonaises au cours de la première période. Et, sur un grosse frappe dans un angle complètement fermée, l'intenable Le'alafa faisait le break pour les îles Salomon juste avant la mi-temps (2-0).



Tetuanui Tinomoe homme du match



Les 'Aito Arii avaient, semble-t-il, besoin de vingt minutes pour prendre complètement la mesure de leurs adversaires. Car après la pause les protégés de Temauri Ariitai se sont complètement relancés. Michel Maihuri d'abord, sur un excellent service du quadragénaire Matana Bea, réduisait la marque pour la sélection tahitienne en début de seconde période (2-1). Puis, dans la foulée, Vincent Tinomoe égalisait pour les 'Aito Arii, après un mouvement initié par le capitaine Akareva Riaria (2-2).



La fin de match a ensuite été complètement folle. Calvin Do'oro, avec un doublé, redonnait deux buts d'avance aux Kurukuru à dix minutes du terme (4-2). Mais les 'Aito Arii ont de la ressource. Vincent Tinomoe relançait une nouvelle fois son équipe (4-3) puis son frère Tetuanui Tinomoe ramenait la sélection tahitienne à hauteur (4-4). Et à trois minutes du coup de sifflet final le même Tetuanui Tinomoe donnait l'avantage pour la première fois de la partie aux siens (4-5). Un avantage que les Tahitiens ne réussiront pas à tenir. À 1'30 de la fin, Ellis Mana égalisait de nouveau pour les Salomon (5-5). Le score ne bougera plus et c'est un excellent résultat décroché par les 'Aito Arii qui leur permet d'être en bonne position pour se qualifier pour les demi-finales. Il faudra désormais confirmer ses bonnes dispositions ce mardi face à la Nouvelle-Calédonie.