Fusillade dans un journal aux Etats-Unis, plusieurs morts

Annapolis, Etats-Unis | AFP | jeudi 28/06/2018 - Une fusillade a éclaté jeudi dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'Etat du Maryland, à une heure à l'est de Washington, faisant plusieurs morts, selon des médias américains.



Cette fusillade dans les locaux du Capital Gazette a fait plusieurs morts et plusieurs blessés mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Selon la chaîne CBS, citant deux sources anonymes, il y aurait quatre morts.

"Le tireur a tiré à travers la porte en verre du bureau et a ouvert le feu sur plusieurs employés", a-t-il également écrit.

L'autorité chargée du contrôle des armes à feu (ATF) "répond à une fusillade au Capital Gazette à Annapolis", a écrit sur son compte Twitter cette agence.

Un officier de police local, Ryan Frashure a fait état de plusieurs blessés, mais a refusé d'en dire plus sur le bilan de cette fusillade. Il a simplement estimé qu'il ne s'agirait pas d'un bilan de "tuerie de masse".

Selon le Baltimore Sun, propriétaire du Capital Gazette depuis 2014, la fusillade a éclaté à 14h40 locales (18h40 GMT).

- Trump tenu informé -

La police a fait état de la présence d'un "tireur actif" dans le bâtiment de ce journal. "Confirmation d'un tireur actif", a écrit sur Twitter la police du comté d'Anne Arundel dans le Maryland. "Le bâtiment a été évacué. Les officiers continuent de fouiller l'immeuble".

Le journal partage cet immeuble avec d'autres entreprises.

Les chaînes de télévision locales montraient un quartier bouclé par de nombreuses voitures de police.

Aucune information n'avait été révélée sur le suspect qui, selon la chaîne CNN, a été arrêté. La police a refusé de confirmer cette information.

La Maison Blanche a fait savoir de son côté que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis, comme il est d'usage lors de grosses fusillades.

"Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui ont été touchés", a déclaré, en reprenant la formule d'usage, Lindsay Walters, l'une des porte-parole de l'exécutif américain.

Harry Logan, le gouverneur du Maryland, a réagi en se disant "totalement dévasté par cette tragédie".

Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Il est extrêmement rare que des fusillades de ce type se produisent dans des rédactions de journaux.