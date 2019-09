Fritch va parler câble avec le Président chilien

Papeete, le 2 septembre 2019 – Le président Edouard Fritch et le P-dg de l’OPT Jean-François Martin se rendent cette semaine au Chili pour y rencontrer le Président de la République chilienne, Sebastian Pinera, et évoquer le projet de câble sous-marin à fibre optique entre le pays d’Amérique du Sud et la Polynésie.



Le président du Pays, Edouard Fritch, s’envole dans la nuit de lundi à mardi pour le Chili avec le P-dg de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT), Jean-François Martin. Les deux hommes et l’ambassadeur de France au Chili ont rendez-vous avec le Président chilien, Sebastian Pinera, et sa ministre des Télécommunications, Gloria Hutt, pour évoquer le fameux projet de câble sous-marin à fibre optique entre le Chili et la Polynésie française.



« Un sujet géostratégique d’une grande importance », avait insisté le Président de la République Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Edouard Fritch et sa délégation début juillet à l’Elysée. Un mois plus tôt, le président du Pays avait également évoqué « le projet de câble sous-marin passant par Tahiti et reliant le Chili à la Chine » avec le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, indiquant que « des discussions plus approfondies entre la Polynésie française et l’Etat (étaient) prévues pour ce projet d’envergure internationale ».