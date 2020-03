Fritch refuse la démission de Rohfritsch

Tahiti, le 17 mars 2020 – Deux jours après sa défaite aux élections municipales à Punaauia, le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, a déposé mardi sa lettre de démission du gouvernement au président Edouard Fritch, comme il s’y était engagé pendant la campagne. Le président du Pays a refusé dans la foulée, demandant « instamment » à son vice-président de rester au gouvernement, notamment en raison de la crise liée au coronavirus.



Comme il l’avait annoncé pendant la campagne, le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, a remis mardi sa démission du gouvernement au président, Edouard Fritch, à la suite de sa lourde défaite dimanche dès le premier tour des élections municipales. “J’assume totalement cette défaite en ma qualité de tête de liste des Tamari’i Punaauia. Le programme que nous avons porté n’a pas convaincu les électeurs de la commune, ceci malgré le soutien officiel du parti Tapura Huiraatira”, écrit Teva Rohfritsch dans sa lettre de démission publiée sur Facebook, puis reprise dans un communiqué diffusé par la présidence. La liste de Teva Rohfritsch n’a en effet recueilli que 2 139 voix (22,77%) dimanche soir contre 6 428 voix (68,43%) pour la liste du maire sortant Simplicio Lissant.



Dans sa lettre de démission, le vice-président se dit “fier de la manière dont (son) équipe et (lui-même) ont mené campagne ces derniers mois”, précisant : “je n’aurai qu’un seul regret, celui d’avoir manqué de temps pour détailler nos projets à nos électeurs, du fait de l’exercice de mes fonctions de vice-président et de ministre en charge de huit portefeuilles”. Enfin, Teva Rohfritsch assure au leader du Tapura qu’il “demeurera, en tant qu’élu à l’assemblée de la Polynésie française, à (sa) disposition pour accompagner notre population et le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus qui menace notre pays”.



« Je vous demande instamment de rester »



Dans l’après-midi, la présidence a diffusé le courrier en réponse du président du Pays, Edouard Fritch, refusant cette démission : « Je vous demande instamment de rester au sein du gouvernement et de continuer à œuvrer avec la même motivation et la même efficacité dont vous avez fait preuve jusqu’à présent ». Dans son courrier, Edouard Fritch salue le score « honorable » de Teva Rohfritsch à Punaauia et indique que « la situation de crise sanitaire que nous subissons actuellement nécessite la pleine mobilisation de tous nos moyens et de toutes les intelligences pour faire face aux conséquences financières et économiques de cette crise ». « Je veux compter sur votre compétence et votre contribution pour relever ce défi », conclut le président.