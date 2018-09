Fritch / Salmon : délibéré le 18 septembre

PAPEETE, le 4 septembre 2018 -Geffry Salmon comparaissait ce mardi pour répondre de propos diffamatoires qu’il aurait tenus à l’encontre d’Edouard Fritch entre les deux tours de la dernière élection territoriale. Le tribunal rendra son délibéré le 18 septembre prochain.



Le 26 avril, lors d’une conférence de presse donnée par le Tahoera’a Huiraatira à son siège de Papeete, Geffry Salmon avait avancé devant la presse que l’exécutif Fritch achetait les électeurs au moyen de subventions, en accusant le président de la Polynésie française d’être passé "au-delà du raisonnable" . La tête de liste orange dénonçait notamment "le versement de subventions à hauteur de 500 millions de francs, 1,4 milliard également d'aides en matériaux » , entre les deux tours.



Dans le cadre d’une citation directe engagée par Edouard Fritch pour « diffamation », Geffry Salmon a comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel. Lors de l’audience, Me Jourdainne, conseil d’Edouard Fritch, a affirmé que Geffry Salmon avait eu la « volonté de diffamer » son client en « vue de gagner les élections et d’accuser son adversaire de clientélisme. »



A l’issue de l’audience, Me est revenu sur la notion de « diffamation » : « dans ce domaine, il y a des règles strictes qui sont exigées par la Loi et 4 points n’ont pas été satisfaits dans le cadre de cette procédure. C’est pourquoi nous avons invoqué des nullités. Pour autant, sur le fond, nous avons des moyens de défense puisque nous avons constaté que, pendant les 4 mois qui précédaient les élections, il y a eu une augmentation de 89 % des traitements de dossier par la Commission de contrôle budgétaire. Si ce n’est pas volontaire, c’est un curieux hasard ! »



Le délibéré sera rendu le 18 septembre prochain.