Fret postal sous haute vigilance douanière

Tahiti, le 22 novembre 2025 - Nouvelle opération de communication et de sensibilisation ce vendredi à l’aéroport de Tahiti. Après une intervention pour inspecter les conteneurs au port début novembre, les douaniers ont poursuivi leurs contrôles sur le fret postal à Fare Rata. Depuis le début de l’année, plus de 24 000 colis ont été inspectés. Chaque contrôle rappelle la vigilance quotidienne des douaniers et leur rôle dans la sécurité du territoire.
Ce vendredi matin, les équipes douanières étaient à l’oeuvre pour scruter le fret postal à Fare Rata. Les agents, appuyés par des chiens spécialisés, ont inspecté les paquets avec minutie pour repérer toute marchandise suspecte ou illégale. Depuis janvier, 24 217 colis ont été passés au crible.
Parmi les principales saisies de l’année : 11 383 imitations de perles, 9,31 kg de stupéfiants dont près de 8,5 kg de méthamphétamine (ice), 2 934 articles de contrefaçon, 3 956 médicaments et produits dopants, ainsi que 4 armes blanches.
Chaque colis sélectionné l’est selon sa provenance, sa nature ou les informations des bases de données, ce qui permet de détecter les trafics, parfois invisibles mais toujours dangereux.
Comme l’avait rappelé le chef divisionnaire Pierre lors de l’opération au port le 13 novembre, les douanes interviennent sur tous les vecteurs : fret maritime, aérien, postal, express et routier. Chaque contrôle illustre la vigilance quotidienne des douaniers pour lutter contre toutes ces différentes formes de trafic.
