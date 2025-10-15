

Les douanes présentes sur “l'ensemble des vecteurs”

Tahiti, le 13 novembre 2025 - La direction des douanes de Polynésie française a convié la presse jeudi matin pour assister à une opération de contrôle des conteneurs.



Alors que 80 000 conteneurs transitent chaque année par le port de Papeete et que 23 kilos d'ice ont été saisis dans l'un d'entre eux en mai dernier, la direction des douanes de Polynésie française a ouvert les portes du terminal des conteneurs ce jeudi à la presse pour le contrôle d'un conteneur.



Tel que l'explique Pierre, chef divisionnaire aux douanes, pour sélectionner les marchandises, les agents utilisent les bases de données : “Donc on utilise soit la base de données des douanes, qui s'appelle Phénix, soit on va utiliser la base de données du port, logistique, qui s'appelle Fetia.” Au regard du nombre de conteneurs, les douaniers doivent “sélectionner” pour “optimiser les contrôles” en travaillant sur les “flux de marchandises”, “par exemple l'origine, la provenance ou la nature de la marchandise”.



Au travers de cette visite, les douanes souhaitaient, tel que le précise le chef divisionnaire Pierre, montrer qu'elles sont “présentes sur l'ensemble des vecteurs”, à savoir “le vecteur maritime, comme aujourd'hui, mais également le vecteur aérien, le vecteur du fret postal, le vecteur du fret express et les contrôles routiers”. “Nous voulions montrer un petit peu nos méthodes de travail, montrer qu'on est présent sur l'ensemble du territoire et qu'on est là surtout pour protéger les citoyens et le territoire des marchandises illicites et en particulier des stupéfiants. Parmi nos principaux objectifs, il y a celui de protéger ce territoire et les citoyens de tout ce qui est dangereux pour leur santé et pour la sécurité publique.”









Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 13 Novembre 2025 à 14:41 | Lu 627 fois



