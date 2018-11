Fret aérien : le mā'a avant les cadeaux de fin d'année

Les semaines avant noël et le nouvel an, on reçoit moins de courriers parce que c'est le périssable qui prend la priorité sur les vols

Par contre, depuis 3-4 ans, on a observé un léger fléchissement au niveau de la métropole concernant les colis et une nette augmentation des paquets en provenance d'Asie

Production

Dans l'année, on peut avoisiner les 180 000 à 200 000 colis postaux. Nous avons aussi les paquets ordinaires, où on avoisine les 500 000 paquets, et pour les paquets recommandés, on a 100 à 140 000 paquets par an

la capacité de chargement aérienne n'est pas extensible

Elles vont, sur les fêtes de fin d'année, charger un maximum de denrées alimentaires, ce qui fait que les paquets et les colis ne peuvent pas être tous embarqués dans les avions

quand ces colis arrivent, eh bien, ça fait une sacrée masse d'un coup. Alors qu'on aurait pu les traiter d'une manière un peu plus lisse auparavant

On essaye de conseiller les personnes de commander leurs cadeaux avant Noël et de ne pas attendre la dernière semaine. Il faut surtout qu'ils expliquent à leurs familles de métropole d'expédier le plus tôt possible et de ne pas attendre décembre. Et, très important pour les notions douanières, de respecter les textes en vigueur concernant, la déclaration qui doit être apposée sur chaque colis. Il faut décrire les marchandises et donner une véritable valeur, sinon, la douane va bloquer et on va estimer ensemble la valeur de la marchandise, ce qui va ralentir la distribution des paquets.

suivre mon envoi

", explique Teihotu Arles, chef du centre de traitement du courrier.Chaque année, le scénario est le même. Les commandes à l'étranger augmentent entre mi-octobre et fin janvier, ce qui représente 20 à 30 % d'activité supplémentaire pour le personnel du centre de traitement du courrier de Faa'a.80 à 90 % de ce courrier provient de la métropole. "", prévient Robert Kwong, chef du département "" de la poste polynésienne. "", rajoute Robert Kwong.Face à ce flux important de paquets qui arrivent en fin d'année, des retards dans l'acheminement des colis sont observés.Selon le chef du centre de traitement du courrier, ce sont près de 2 millions de colis qui sont traités tous les jours en métropole. Une fois que le tri est effectué, les colis sont embarqués à bord des avions. Cependant, "", ce qui amène nos compagnies à faire le tri et à favoriser les produits périssables.", explique Teihotu Arles.Une stratégie qui ne favorise pas non plus, les équipe du centre de tri, puisque "", indique le chef du centre de traitement du courrier de Faa'a.Et de poursuivre : "Tous les mois, ce sont 12 à 15 000 colis qui sont traités par le centre de traitement du courrier de Faa'a.Vous pouvez également suivre votre colis en allant sur le site de l'OPT , dans la rubrique "".