French Bee fait ses premiers pas en Polynésie

« C’est un résultat très satisfaisant. Et nous sommes très confiants sur l’été. Je pense que ce sera un vrai plus pour Tahiti parce que c’est une autre offre, avec une autre escale. On est assez confiants et les engagements de l’été sont bons. On a aujourd’hui 40000 billets vendus. »

« Ah non, on mise sur tout. On est obligés dans une compagnie moderne qui se veut rentable, on est obligés d’appliquer le revenu managérial et dans le revenu managérial, on gère trois routes San Francisco/Paris, San Francisco/Papeete et Papeete/Paris. De façon claire, la première année, c’est cette route là que l’on favorise parce que l’on pense que c’est là où les Tahitiens avaient un véritable obstacle au regard des prix pratiqués. Donc, si on doit arbitrer des remplissages, on arbitrera en faveur du très long courrier. Mais tous les tronçons se portent assez bien. »

« En général, il se passe trois phénomènes qui sont toujours les mêmes. Un nouvel entrant comme nous surtout s’il a une structure de coûts plus bas va forcément afficher des tarifs plus bas, c’est ce que nous avons fait. Au premier tour, généralement les autres s’alignent parce qu’ils se disent qu’il vaut mieux ne pas trop laisser se créer une avance. Comme nous on a des coûts vraiment bas, on pratique une deuxième vague de baisse et c’est ce qu’on a fait et là on n’a pas été suivis parce que tous les gens n’ont pas les mêmes coûts ni les mêmes clientèles. Et dans un troisième temps, on passe aux promotions. C’est-à-dire que sur des vols creux, sur des saisons très creuses, chacun y va de sa promotion. »