Fratricide à Paea : Pas de légitime défense pour l’accusé

En défense pour l’accusé, Me Dubois s’est tout d’abord attaché à décrire la relation des deux frères qui s’aimaient « malgré tout ». « Nous avons l’impression que tout les opposait, ils s’entendaient comme chien et chat. Mais, paradoxalement, ils ont passé leur vie ensemble et étaient incapables de s’éloigner l’un de l’autre. » L’avocat s’est ensuite attaqué aux auditions des témoins de la scène en affirmant qu’elles étaient toutes contradictoires et que la justice de la cour d’assises se doit de condamner si les jurés sont « sûrs à 100% » de la culpabilité de l’accusé. A force de coups de pieds sur les barres en fer du box de son client et de cris vindicatifs, Me Dubois a voulu démontrer aux jurés dans quelle situation s’était trouvé son client, menacé par son frère ivre avec un bâton alors qu’il rentrait tranquillement du travail. « Ce n’est pas lui qui a agressé en premier, c’est son frère. Ce n’est pas lui qui a insulté en premier, c’est son frère. Enfin, ce n’est pas lui non plus qui a porté le premier coup. » Enfin, l’avocat a demandé aux jurés de retenir l’altération du discernement en cas de condamnation en rappelant que son client était sous tutelle depuis de nombreuses années et qu’il souffrait de troubles psychiques. Notons que ce point n’aura pas pu être clarifié durant le procès puisqu’aucune des trois expertises psychiatriques n’a conclu à la même chose.



Comme il en est d’usage, l’accusé a été invité à s’exprimer une dernière fois avant la clôture des débats. Face aux pleurs de son père et de sa sœur, le quadragénaire s’est de nouveau excusé en évoquant son frère qui lui « manque ». Après en avoir délibéré pendant plus de trois heures, les jurés de la cour d’assises ont finalement condamné l’accusé à dix ans de prison ferme assortis d’un suivi socio-judiciaire de six ans en retenant une atténuation de s responsabilité au moment des faits. L’homme, jugé en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits de consommation de stupéfiants, encourait trente ans de réclusion criminelle.



Au terme de ce verdict, Me Dubois a expliqué qu’il ne ferait pas appel : « J’estime qu’il s’agit d’une sage et juste décision qui prend à la fois en compte la gravité des faits, mais également la provocation initiale de la victime ainsi que le contexte familial particulier, et enfin la personnalité de l’accusé dont le trouble mental a été reconnu en partie. Mon client se sent soulagé par cette décision et avait toujours indiqué qu’il porterait la peine qu’il mérite pour le mal et la souffrance imposés à son frère évidemment, mais aussi et plus largement à l’sensemble de sa famille, quand bien même ses procches ont confirmé lui avoir pardonné. »