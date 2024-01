Frappes russes: l'Ukraine déplore 5 morts, dit avoir abattu 72 missiles sur 99

Kiev, Ukraine | AFP | mardi 02/01/2024 - La Russie a tiré mardi matin "99 missiles de divers types" sur l'Ukraine dont 72 ont pu être abattus par la défense aérienne, a indiqué le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, une attaque "massive" qui a fait au moins cinq morts.



Les forces ukrainiennes "ont détruit 72 cibles aériennes", dont 10 missiles hypersoniques Kinjal et trois missiles de croisière Kalibr ainsi que 59 projectiles de croisière de type Kh-101, Kh-555 et Kh-55, a-t-il affirmé sur Telegram.



Selon lui, la Russie a commencé ses attaques dans la nuit en lançant sur son voisin 35 drones explosifs Shahed, qui ont été tous abattus.



A partir de 6H00 locales (04H00 GMT), une série de salves de missiles ont été tirés de plusieurs directions, notamment à l'aide de bombardiers stratégiques Tu-95, de chasseurs Mig-31 et Su-35, a-t-il ajouté.



"Des infrastructures civiles et essentielles, des sites industriels et militaires ont été attaqués. La cible principale de ces frappes était la capitale ukrainienne", a précisé M. Zaloujny.



Au total, 61 missiles dont "environ dix Kinjals" ont été détruits dans l'espace aérien de Kiev et sa région, a indiqué de son côté le maire de la ville Vitali Klitschko.



Deux personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres, blessées dans un immeuble résidentiel touché dans le quartier Solomiansky, proche du centre, selon le dernier bilan publié par les autorités.



Deux autres personnes ont par ailleurs été tuées dans la région de Kiev et une troisième à Kharkiv, deuxième ville du pays située dans l'Est, selon les autorités.