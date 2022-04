Francophonie : La Polynésie tentera d’intégrer l’OIF en 2024

Tahiti, le 19 avril 2022 - Édouard Fritch a indiqué, mardi à l’ouverture de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, que la Polynésie présentera un dossier de candidature au statut de membre associé de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) lors du 19e sommet en 2024.



Les assemblées parlementaires des trois collectivités françaises du Pacifique ont le statut de membres de l’Assemblée parlementaire francophone depuis janvier 2021, suite à la 46e Session de cette instance. La situation n’est pas la même au sein de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), où la Nouvelle-Calédonie est la seule des trois collectivités françaises à avoir le statut de membre associé. Un statut acquis depuis le sommet d’Erevan en 2019 et que convoite aujourd’hui la Polynésie française, comme l’a indiqué mardi le président Édouard Fritch pour l’ouverture des réunions intersessionnelles des instances parlementaires de la Francophonie, qui se tiennent jusqu’à jeudi à l’assemblée de la Polynésie française. L’annonce a été faite devant les représentants des assemblées de la Wallonie, du Cameroun, du Canada, de la France, de Madagascar, de Nouvelle-Calédonie, du Québec et de la Suisse qui ont pu faire le déplacement au fenua pour l’occasion.



"Affiner notre dossier"



Après avoir rappelé l’importance pour la Polynésie française de la culture et des langues, du travail qui est effectué dans le cadre du bilinguisme à l’école, Édouard Fritch a confirmé sa volonté de voir la collectivité adhérer plus activement à l’espace francophone et à ses institutions représentatives : "C’est ainsi que nous préparons activement notre dossier de candidature au statut de membre associé de l’OIF. Nous attendons les conclusions du 18e sommet de la Francophonie sur les nouveaux critères d’adhésion pour affiner notre dossier pour une présentation lors du 19e sommet en 2024. Soyez assurés de ma détermination à faire aboutir ce dossier et à concrétiser notre appartenance à la grande famille de la Francophonie dans le respect de la diversité linguistique et culturelle, de la solidarité, de la démocratie et des droits de l’homme."



À l’instar de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française souhaite accéder au statut de membre associé de l’OIF, "afin de renforcer le socle de la Francophonie en Océanie", précisait mardi la présidence par communiqué.