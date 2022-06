Francky Maraetaata s’impose au Grand Prix de Punaauia

Tahiti, le 26 juin 2022 - Sociétaire du club de Tamarii Punaruu et résident de Punaauia, Francky Maraetaata a réalisé son vœu de rentrer dans le palmarès du Grand Prix de Punaauia dimanche en 3e catégorie. Kahiri Endeler a pris la deuxième place devant Heiarii Manutahi. Doublé des Tamarii Punaruu avec la victoire de Jean-Pierre Bernadat en Pass Open.



L’Association Tamarii Punaruu Cyclisme a organisé dimanche le Grand Prix de la commune de Punaauia, un classique du calendrier cycliste local. L’épreuve se déroule sur un circuit de 2,7 km entre le pont de Matatia et le rond-point de la mairie de Punaauia. Le nombre de tours varie selon les catégories ainsi que les arrivées, fixées à l’université pour les pass loisirs, les pass open et les 3e catégorie devant grimper jusqu’à la chapelle mormone de Vairai, soit un final particulièrement exigeant.



Après la parenthèse des Championnats de France Outre-Mer à La Réunion, où la sélection tahitienne a pu constater la différence de niveau qui la sépare de l’élite des cyclistes antillais, il est vrai, habituée à courir en métropole, c’était retour aux affaires locales dimanche.



24 coureurs se présentent sur la ligne de départ en 3e catégorie pour couvrir 24 tours soit 67,5 km. Les attaques se succèdent dès les premiers tours mais sans que se créent des écarts significatifs car il est difficile de s’échapper durablement en circuit. Manarii Laurent (Arue) et Maheanuu Izal (TOR) y parviennent toutefois à partir du 8e tour et creusent régulièrement l’écart avec le peloton au fil des tours, principalement grâce à Manarii Laurent qui assure l’essentiel du travail devant, Maheanuu Izal étant habitué au rythme des courses pass habituellement, et s’évertuant à rester dans la roue de Laurent. Avec 43 secondes d’avance à cinq tours de l’arrivée, ce n’est pas encore gagné pour les deux hommes de tête mais ça se présente bien. Le peloton réagit fort alors sous l’impulsion des Tamarii Punaruu qui veulent faire gagner l’un des leurs au Grand Prix de leur commune.

Les Tamarii Punaruu dominateurs L’avance des échappés fond au fil des tours, Manarii Laurent et Maheanuu Izal semblant usés par leur long raid solitaire. Le regroupement est général dans le dernier tour à l‘exception de quelques coureurs distancés et la décision se fera inévitablement dans la montée vers la chapelle mormone.



Vainqueur de la grimpette du Belvédère samedi dernier en course à pied, Francky Maraetaata se montre tout aussi véloce en vélo et s’impose sur la ligne d’arrivée en 1h38’38’’, deux secondes devant son partenaire de club Kahiri Endeler, Heiarii Manutahi complétant le podium 3e catégorie en terminant à 4 secondes du vainqueur. Francky Maraetaata appréciait sans retenue son premier succès cycliste cette saison : "J’ai fait une solide préparation pour le XTerra de Moorea et j’en ressens encore les effets. J’étais bien au Belvédère en course à pied et j’avais les jambes aujourd’hui en vélo. Je visais la victoire car je connais bien cette arrivée en côte, vu que j’habite à côté. Mon équipe de Tamarii Punaruu a beaucoup travaillé pour me faciliter la tâche et que j’arrive bien placé au pied de la bosse. C’est mon premier succès cette saison et il m’est cher, car c’est le Grand Prix de ma commune".



Tamarii Punaruu s’offre un doublé sur ses terres avec la victoire de Jean-Pierre Bernadat très tranchant dans la bosse d’arrivée pour lâcher Bastien Guegano et Stéphane Gérard respectivement 2e et 3e en Pass Open. Olivier Loux et Teriimana Bonno sont montés sur la plus haute marche du podium en Pass loisirs et non-licenciés.



Exercice collectif dimanche prochain avec un contre-la-montre par équipes sur la côte est.

Résultats *3è catégorie (67,5 km) 1. Francky Maraetaata Tam Pun 1 h 38’ 38’’ 2. Kahiri Endeler Tam Pun à 2’’ 3. Heiarii Manutahi Arue à 4’’ 4. Mehdi Gabrillarges Pirae à 16’’ 5. Turaiarii Arai TOR à 16’’ 6. Carlqvist Manate Pirae à 25’’ 7. Elodie Touffet Fei Pi à 25’’ 1re féminine 8. Romain Raousset Tam Pun à 44’’ 9. Evan Simon Tam Pun à 51’’ 1er junior 10. William Chung VCT à 57’’

*Pass Open (48,6 km) 1. Jean-Pierre Bernadat Tam Pun 1 h 21’ 07’’ 2. Bastien Guegano Reka à 22’’ 3. Stéphane Gérard Arue à 33’’

*Pass loisirs (16,2 km) 1. Olivier Loux Fei Pi 32’ 09’’ 2. Steeve Tsu RTT à 48’’ 3. Léon Maihuti TOR à 1’ 16’’

*Non-licenciés (16,2 km) 1. Teriimana Bonno 32’ 31’’ 2. Bastian Taraihau à 5’’ 3. Edgar Tautu à 14’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 26 Juin 2022 à 18:33 | Lu 447 fois