Forum des îles du Pacifique : le réchauffement climatique au cœur des débats

PAPEETE, le 15 mai 2019 - Le forum des îles du Pacifique qui s'est tenu à Fidji mardi a abordé la question du réchauffement climatique et de ses conséquences sur nos îles. Edouard Fritch, président du pays, a pris part aux échanges et a rappelé les engagements qui avaient été pris à l’issue de la COP 21, avec l’Accord de Paris, il y a trois ans maintenant. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a également participé aux débats.



Le réchauffement climatique au cœur des débats du forum des îles du Pacifique qui s'est tenu à Fidji mardi. Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de l'environnement ont également participé à ces échanges.



Le président du pays a ainsi rappelé les engagements qui avaient été pris à l’issue de la COP 21, avec l’Accord de Paris, il y a trois ans de cela, et a demandé à ce que les nations, notamment celles produisant le plus de dioxyde de carbone causant l’effet de serre, aillent plus vite et s’impliquent davantage.



Edouard Fritch a par ailleurs insisté sur le fait que les états et territoires du Pacifique sont particulièrement concernés par les effets du réchauffement climatique, et ce alors qu’ils ne sont pas responsables de cette situation. Dans ce contexte, la Polynésie française agit aussi pour faire en sorte d’avoir un développement économique sain, en prenant en compte les questions environnementales. Cela passe par des dispositifs incitatifs pour l’installation de panneaux solaire, pour la mise en circulation de véhicules hybrides et électriques, ou encore le recours à des technologies innovantes, comme par exemple la climatisation par l’eau de mer des profondeurs pour des projets privés ou publics.





"AUTORITE MORALE"





Pour la première fois le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres s'est déplacé à Fidji pour participer au forum et pour évoquer ces questions cruciales pour l'avenir des états et territoires de la région.



Le secrétaire général de l’ONU a ainsi reconnu « l’autorité morale » qu’ont les îles du Pacifique pour faire de ces questions une priorité pour l’ensemble des pays du monde. Il a déclaré partager le point de vue des membres du Forum des îles du Pacifique, lesquelles estiment qu’il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser, mais surtout agir, auprès du plus grand nombre sur cette thématique.



« Nous n’avons pas encore gagné la bataille dans ce domaine. Nous avons même pris du retard sur ces questions », a déclaré le secrétaire général de l’ONU.



Edouard Fritch a également eu l’occasion de s’entretenir avec l’ambassadeur de France à Fidji, Sujiro Seam, pour évoquer ce sujet, ainsi que différents dossiers de coopération régionale. Une rencontre bilatérale du président du pays avec le secrétaire général de l’ONU est aussi programmée, à l’occasion de cette réunion internationale.