Forum des îles du Pacifique : Tearii Alpha représente la Polynésie

Papeete, le 11 août 2019 - La réunion annuelle du Forum des îles du Pacifique a lieu du 13 au 16 août sur l’île de Tuvalu. Le ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha, représentera la Polynésie française pour la cinquantième édition de cette réunion des Etats et territoires du Pacifique.



Pour cette cinquantième édition, des représentations de haut niveau sont attendues pour de nombreuses délégations, celles d’Australie, de Nouvelle-Zélande, mais aussi de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Fidji ou encore de Nouvelle-Calédonie. Parmi les thèmes abordés, la protection de l’environnement et la résilience face à la montée des eaux seront de nouveau évoquées, Tuvalu, Etat insulaire de 12 000 habitants, composé exclusivement d’atolls, étant particulièrement concerné par cette problématique.



Le déplacement de la délégation de Tahiti pour cette réunion régionale s’inscrit dans le cadre de la préparation de la venue du Président de la République, prévue au mois d’avril prochain, en Polynésie française, avec un sommet sur les thématiques de l’environnement, des changements climatiques et de leurs conséquences, réunissant les Etats et territoires du Pacifique.