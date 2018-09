Forum des îles du Pacifique : rencontre avec la délégation des Etats- Unis

NAURU, le 4 septembre 2018. Dans le cadre du 49e Forum des îles du Pacifique, à Nauru, les Etats et territoires membres du Forum, dont la Polynésie française, ont participé, mardi, à une rencontre avec une délégation de haut rang des Etats-Unis.



Arrivé le matin même, le secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Ryan Zinke, s’est exprimé au nom du président des Etats-Unis. Il a indiqué que les Etats Unis, tout en respectant l’indépendance des nations du Pacifique, restaient très engagés dans la région, notamment en termes de sécurité, qu’il s’agisse du contrôle des pêches, de la lutte contre les trafics ou encore en cas de secours d’urgence suite à des catastrophes naturelles, notamment dans le Pacifique Nord-Ouest.





Les représentants des Etats et territoires du Pacifique ont échangé avec Ryan Zinke sur la relation des Etats-Unis avec la Chine, mais ils ont aussi et surtout commenté et critiqué la décision des Etats-Unis, prise sous la présidence actuelle, de se retirer de l’Accord de Paris, qui doit permettre de lutter contre les effets des changements climatiques.