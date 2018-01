Forum de Davos: l'élite mondiale face à Trump

Genève, Suisse | AFP | mardi 16/01/2018 - Donald Trump et son slogan "L'Amérique d'abord" tiendront la vedette la semaine prochaine au Forum économique mondial (WEF), dont l'édition 2018, dévoilée mardi, doit accueillir une participation inédite de dirigeants dans la station alpine de Davos.



Cette 48e édition du Forum, du 23 au 26 janvier, rassemblera dans la très huppée station de sports d'hiver de l'est de la Suisse, 3.000 participants, dont 70 chefs d'Etat ou de gouvernement et 38 chefs d'organisations internationales majeures, autour du thème "Construire un avenir commun dans un monde fracturé", a indiqué le WEF dans un communiqué.

"Notre monde est aujourd'hui fracturé en raison de la concurrence croissante entre les nations et des profondes divisions au sein des sociétés. Pourtant, l'ampleur des défis auxquels est confronté notre monde rend plus que jamais indispensable une action concertée, collaborative et intégrée", a déclaré le professeur Klaus Schwab, fondateur et président du WEF.

Et pourtant, la véritable vedette de cette édition n'est autre que Donald Trump, ardent défenseur du slogan "l'Amérique d'abord", dont les déclarations suscitent régulièrement des polémiques. Très attendu, le président américain ne prononcera son discours qu'au dernier jour de la réunion.

Un nombre record de dirigeants des pays du G7 y participeront, dont le président français Emmanuel Macron, la Première ministre britannique Theresa May ou le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Seront également présents le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le roi d'Espagne Felipe VI.

De nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement Trump et de l'administration américaine feront eux aussi le voyage, dont le secrétaire d'Etat Rex Tillerson, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross et le gendre et proche conseiller de M. Trump, Jared Kushner.

Seront également à Davos le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, et le Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein.