Fortnite : Trois journées de tournoi à Papeete

PAPEETE, le 8 janvier 2019 - La salle de jeux Ingame Tahiti organise à partir de jeudi et jusqu'à samedi des tournois sur le jeu vidéo Fortnite. Les joueurs auront la possibilité de décrocher un prize money de 1 000 dollars US, soit un peu plus de 100 000 francs de gains en cas de victoire.



Les gamers du fenua ont rendez-vous à partir de jeudi et jusqu'à samedi du côté de la salle de jeux Ingame Tahiti pour y disputer un tournoi sur le jeu vidéo Fortnite. Chaque jour la salle accueillera dix joueurs locaux qui se mesureront en réseaux à leurs homologues nord-américains. Avec à la clé pour les vainqueurs 1 000 dollars US de prize money ! Soit un peu plus de 100 000 francs en cas de victoire.



Si vous n'êtes pas familiers avec l'univers du jeu vidéo, Fortnite et son mode battle royal, sont les phénomènes vidéoludiques du moment puisqu'ils rassemblent chaque jour plusieurs millions de joueurs à travers la planète.



Le principe du jeu est le suivant : les joueur sont soit seul (mode solo), ou en équipe (mode duo) et sont opposés au cours d'une même partie à cent autres joueurs. Les joueurs sont ainsi largués dans un "battle bus" qui traverse la carte du jeu sans aucune arme. Lorsqu'ils atterrissent, ils doivent chercher des armes, des objets et des ressources, pour éviter d'être tués lorsqu'ils qu'ils attaquent d'autres joueurs, avec une zone de jeu qui se réduit au fur et à mesure du temps.