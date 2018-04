Fortes pluies et orages en Martinique: inondations, glissements de terrain, routes coupées

Paris, France | AFP | mardi 16/04/2018 - La Martinique est frappée par de fortes pluies et orages depuis lundi, qui ont provoqué des inondations, des glissements de terrain, des routes coupées et des coupures d'électricité, sans faire de victime, a-t-on appris mardi auprès de la préfecture.



Météo France a placé le département en niveau d'alerte vigilance orange pour fortes pluies et orage.

Les communes les plus touchées sont Le François (est), Rivière-Pilote (sud), Le Lamentin (ouest) et Le Robert (est).

Dans la commune du François, 1.200 élèves et enseignants ont dû être confinés au lycée et à la mairie, et un repas leur a été servi. Ils ont finalement pu évacuer, mais certains établissements resteront fermés mardi, a précisé la préfecture.

D'autres établissements ont été évacués plus tôt dans la journée ou la soirée de lundi.

Selon la préfecture, 1.700 foyers étaient privés d’électricité dans la nuit de lundi à mardi, et plusieurs axes du réseau routier étaient impraticables.

Dans un communiqué diffusé à 05H30 (heure de Paris), la préfecture a précisé que l'événement était "encore en cours. La décrue est amorcée mais le niveau d'alerte vigilance orange est maintenu".