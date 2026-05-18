Forte houle, mais peu de dégâts

Tahiti, le 12 juin 2026 – Plus de peur que de mal dans les communes exposées à la houle de sud-ouest. La vigilance orange est toutefois maintenue sur les îles du Vent, où la mer reste agitée et les vagues puissantes.
Conformément aux prévisions météorologiques, la mer est agitée et les vagues sont puissantes depuis jeudi soir, mais les habitants du littoral ont globalement échappé au pire. Par mesure de précaution, plusieurs sites publics exposés sont temporairement fermés au public, comme le marae Mahaiatea à Papara et plusieurs plages gérées par le Service du tourisme. Les écoles de Taiarapu-Ouest ont également gardé leurs portes closes ce vendredi, de même que l’école Apatea de Papara.
Sauf éventuelle levée anticipée, la vigilance orange reste associée à un arrêté du haut-commissariat jusqu’à ce samedi 13 juin, interdisant tous les loisirs et sports nautiques, la pêche, la baignade et la plongée sur les communes de Tahiti et Moorea exposées à la houle de sud-ouest. Un appel à la sécurité relayé sur les réseaux sociaux par les municipalités de Taiarapu-Est jusqu’à Punaauia et Faa’a.
Conformément aux prévisions météorologiques, la mer est agitée et les vagues sont puissantes depuis jeudi soir, mais les habitants du littoral ont globalement échappé au pire. Par mesure de précaution, plusieurs sites publics exposés sont temporairement fermés au public, comme le marae Mahaiatea à Papara et plusieurs plages gérées par le Service du tourisme. Les écoles de Taiarapu-Ouest ont également gardé leurs portes closes ce vendredi, de même que l’école Apatea de Papara.
Sauf éventuelle levée anticipée, la vigilance orange reste associée à un arrêté du haut-commissariat jusqu’à ce samedi 13 juin, interdisant tous les loisirs et sports nautiques, la pêche, la baignade et la plongée sur les communes de Tahiti et Moorea exposées à la houle de sud-ouest. Un appel à la sécurité relayé sur les réseaux sociaux par les municipalités de Taiarapu-Est jusqu’à Punaauia et Faa’a.
Vigilance maintenue
Comme annoncé, la commune de Taiarapu-Ouest a activé son plan communal de sauvegarde (PCS) et les habitants ont anticipé en mettant leurs affaires à l’abri. Des rondes de surveillance ont été menées dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour l’heure, aucune situation préoccupante n’a été signalée. Tandis que les conditions maritimes restent “fortement dégradées”, la municipalité “invite la population à rester informée, à respecter les consignes en vigueur et à éviter tout comportement à risque à proximité du littoral”. Les services de secours restent en alerte à travers les trois cellules de proximité.
Le bulletin de Météo-France de 15 heures, ce vendredi, fait état du maintien des îles du Vent en vigilance orange pour vagues-submersion. La mer reste forte, avec des vagues de l’ordre de 3,5 mètres cette nuit, qui devraient se stabiliser à 3 mètres samedi. Le reste du territoire est en vigilance jaune, à l’exception des Marquises, épargnées, qui restent en vert.