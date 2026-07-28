Mort de Heirani Taruoura : deux personnes en garde à vue

Tahiti, le 31 juillet 2026.- Comme l'ont révélé nos confrères de TNTV, deux personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Heirani Taruoura, retrouvé sans vie début juillet sur la route traversière de Faaroa, à Raiatea. L'information a été confirmée par la procureure de la République en Polynésie, Solène Belaouar.
Les deux personnes étaient entendues ce vendredi par les enquêteurs de la gendarmerie. À l'issue de leur garde à vue, elles devraient être déférées au palais de justice de Papeete afin d'être présentées à un juge d'instruction, en vue d'une éventuelle mise en examen et d'un possible placement en détention provisoire.
La gendarmerie avait lancé un appel à témoins le 25 juin afin de retrouver Heirani Taruoura, porté disparu. Son corps avait finalement été découvert sans vie quelques jours plus tard, au début du mois de juillet, sur la route traversière de Faaroa, à Raiatea. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises de son décès.
Les deux personnes étaient entendues ce vendredi par les enquêteurs de la gendarmerie. À l'issue de leur garde à vue, elles devraient être déférées au palais de justice de Papeete afin d'être présentées à un juge d'instruction, en vue d'une éventuelle mise en examen et d'un possible placement en détention provisoire.
La gendarmerie avait lancé un appel à témoins le 25 juin afin de retrouver Heirani Taruoura, porté disparu. Son corps avait finalement été découvert sans vie quelques jours plus tard, au début du mois de juillet, sur la route traversière de Faaroa, à Raiatea. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises de son décès.