

Vigilance vagues-submersion : interdiction temporaire des activités nautiques entre Tahiti sud et ouest, et Moorea

Tahiti le 11 juin 2026. Eu égard à la vigilance orange en cours pour risque de « vague-submersion » et aux prévisions météorologiques annoncées par Météo-France, pour ce week-end, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, interdit les activités de loisirs nautiques, de pêche, de baignade, de chasse sous-marine ou de plongée subaquatique à Tahiti entre Faa'a et Taiarapu ouest, et Moorea.



Les conditions météorologiques peuvent entraîner des vagues particulièrement puissantes et dangereuses, susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers du littoral et des activités nautiques.



Afin d’assurer la sécurité de tous, les activités suivantes sont interdites, du vendredi 12 juin au samedi 13 juin 2026 inclus : tous les loisirs et sports nautiques y compris le surf, le va’a ou les excursions même accompagnées ;

la pêche et la chasse sous-marine ;

la baignade depuis le rivage ou à partir d’un engin flottant ;

la plongée subaquatique. Cette interdiction s’applique dans les zones suivantes : Tahiti : toutes les communes de la côte Ouest et Sud-ouest, entre Faa’a et Taiarapu Est,

Toute l’île de Moorea sauf dans les deux baies. Les mesures prises ne concernent pas les moyens nautiques engagés dans des missions de surveillance, de sécurité ou de sauvetage, ni les navires d’État, notamment les bâtiments militaires.



Le Haut-commissariat appelle chacun à la plus grande vigilance et au strict respect de ces consignes de sécurité.

Un dispositif spécial de surveillance est mis en place. Il associe les moyens de l’Etat (JRCC, gendarmerie maritime et de la brigade nautique à ceux des communes (sapeurs-pompiers et policiers municipaux).



Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.



Face à ce phénomène exceptionnel, la prudence de tous est essentielle pour préserver des vies humaines et permettre aux services de secours de concentrer leurs moyens sur les situations d’urgence. Les conditions météorologiques peuvent entraîner des vagues particulièrement puissantes et dangereuses, susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers du littoral et des activités nautiques.Afin d’assurer la sécurité de tous, les activités suivantes sont interdites, du vendredi 12 juin au samedi 13 juin 2026 inclus :Cette interdiction s’applique dans les zones suivantes :Les mesures prises ne concernent pas les moyens nautiques engagés dans des missions de surveillance, de sécurité ou de sauvetage, ni les navires d’État, notamment les bâtiments militaires.Le Haut-commissariat appelle chacun à la plus grande vigilance et au strict respect de ces consignes de sécurité.Un dispositif spécial de surveillance est mis en place. Il associe les moyens de l’Etat (JRCC, gendarmerie maritime et de la brigade nautique à ceux des communes (sapeurs-pompiers et policiers municipaux).Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.Face à ce phénomène exceptionnel, la prudence de tous est essentielle pour préserver des vies humaines et permettre aux services de secours de concentrer leurs moyens sur les situations d’urgence.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Juin 2026 à 18:23 | Lu 421 fois



