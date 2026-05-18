

​Forte houle – Habitants et mairies sur le qui-vive

Tahiti, le 10 juin 2026 – “Anticiper pour avoir le moins de dégâts”, c’est le mot d’ordre des habitants de Taiarapu-Ouest exposés à la forte houle en approche, matérialisée par une vigilance orange depuis ce mercredi après-midi. Plus tôt dans la journée, tandis que les administrés concernés mettaient leurs biens à l’abri, pompiers, élus et agents étaient en exercice pour doter chacune des trois mairies d’une cellule de proximité en prévision des appels et des interventions entre jeudi et vendredi.





Ce mercredi matin, c’était un peu le calme avant la tempête à Taiarapu-Ouest avec une vigilance jaune pour vagues-submersion à peine perceptible à l’horizon. Mais la menace d’une forte houle était dans tous les esprits. À Vairao, des pêcheurs s’accordaient une dernière sortie avant de suspendre leur activité. “On va aller pêcher ce soir [mercredi, NDLR], puis on va mettre la pirogue à terre et l’attacher parce que la houle va monter. Ça ne vaut pas le coup, c’est trop dangereux entre les vagues et le courant. On ne va pas prendre de risque inutile : on va en profiter pour se reposer”, nous ont confié Helmuth et Terii, duo de chasseurs sous-marins.



​Anticiper pour limiter les dégâts

Rester en sécurité, c’est tout l’enjeu pour les habitants les plus exposés. À Teahupo’o, dans le quartier Urihee, les familles résidant côté mer étaient en alerte. “On sait qu’on est dans une zone à risque. J’ai déterré mes plantes pour les mettre à l’abri dans des pots. J’ai rangé tout ce qui est susceptible d’être emporté. Je termine de nettoyer et sécher mon linge, puis je vais déplacer ma machine à laver et mon freezer pour les mettre en hauteur. L’objectif, c’est d’anticiper pour avoir le moins de dégâts possible. On a fait nos courses pour être tranquille. Si on voit que les vagues sont vraiment trop fortes, on ira s’abriter avec nos chiens chez une amie, côté montagne”, explique Ramana.



Même ambiance dans le voisinage, où chacun s’affaire avant l’impact. Entre les bacs, les valises et les sacs, cette situation ravive de mauvais souvenirs pour Hiti et sa sœur, Augustine : “En 2022, notre muret de protection a cédé et nous avons eu de l’eau dans toute la maison. Depuis, notre père a renforcé la berge avec des pierres. On va tout fermer et mettre des planches. On a été tellement marqué qu’on préfère bien se préparer et s’organiser. On a prévu des mōrī pata [lampes torches, NDLR] et on va bien charger nos téléphones. Certains d’entre nous iront dormir avec les enfants au fare ‘āmuira’a”. Les autres resteront sur place pour veiller sur la maison familiale.



Rosana a prévu de déplacer son bateau et sa voiture chez sa belle-famille, ainsi que le scooter et le vélo électrique de son fils. Elle est un peu plus sereine pour son domicile. “Avant, on habitait dans la maison d’à côté qui est très exposée. Il y a huit ans, on a construit une nouvelle maison sur pilotis, bien en hauteur. Ça me rassure beaucoup, même si la dernière fois, les vagues sont bien montées sur les marches de la terrasse”, remarque-t-elle quant à la puissance de la mer.





​Des cellules de proximité

Tandis que la population concernée se préparait à affronter la houle, la municipalité était elle aussi sur le qui-vive. Si la journée de mardi a été consacrée à une tournée de prévention auprès des habitants du littoral, Fenua ‘Aihere inclus, les préparatifs se sont poursuivis ce mercredi par la mise en place de trois cellules de proximité, une par commune associée en commençant par la mairie de Toahotu. Tous les agents et élus étaient mobilisés pour s’exercer avec les pompiers, auxquels se joindront des policiers municipaux et des agents des services techniques en situation réelle. “L’idée, c’est de gagner en efficacité à Toahotu, à Vairao et à Teahupo’o, car on s’attend à ce que les vagues viennent toucher l’ensemble du littoral communal, notamment en face des passes. Il peut aussi y avoir une élévation du niveau des rivières”, indique le chef du centre d’incendie et de secours de Taiarapu-Ouest, Haamoe Hoata.



Pour cette simulation, l’équipe a enchainé une dizaine d’appels selon un protocole de suivi bien précis. “C’est un entrainement bénéfique”, saluent Joyce Mu et Jade Tuahiva, assignées au poste téléphonique. “Il faut qu’on puisse recevoir les informations rapidement et clairement. Tout est prêt, donc dès que la cellule sera activée, on n’aura plus qu’à prendre place. Cet exercice va nous permettre d’être plus efficace pour la houle qui arrive, et toute autre situation d’urgence qui pourra se présenter à l’avenir.”



“Aux dernières nouvelles, on attend des vagues qui pourront aller jusqu’à 7 mètres environ et de forts courants. Dès que la vigilance orange sera émise, la commune prendra un arrêté pour activer le PCS [Plan communal de sauvegarde, NDLR] et les cellules de proximité”, précise le chef des pompiers, qui s’attend à une montée en puissance entre jeudi et vendredi.



​Vigilance orange activée Les îles du Vent et les Australes sont passées en vigilance orange dès ce mercredi après-midi. “Un vaste système dépressionnaire évoluant au sud des Australes, en conjonction avec un puissant anticyclone centré vers la Nouvelle-Zélande, génère un épisode de houle longue et énergétique affectant les Australes et la Société, avant de se propager vers les Tuamotu. Cette houle est susceptible d’engendrer des risques de submersions côtières, des vagues importantes ainsi que de forts courants dans les lagons et des passes exposées”, prévient Météo-France. Dans le détail, pour le secteur de Tahiti et Moorea, des trains de houle de sud-ouest de 1,5 à 2 mètres sont attendus mercredi soir, s’amplifiant jusqu’à 2,5 à 3 mètres jeudi. Un pic est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi avec des hauteurs de 3,5 et 4 mètres, voire plus : “Les déferlantes sur les côtes exposées, de la Presqu'île à Punaauia, ainsi que de Maatea à Haapiti, pourront dépasser les 6 mètres”. Concernant le secteur des Australes, la mer passera de forte à très forte entre mercredi soir et jeudi avec un pic de 4,5 et 5 mètres sur les îles du Nord et Rapa.

​De Taiarapu-Ouest à Papara Taiarapu-Ouest, Teva i Uta, Papara, ces trois communes ont largement communiqué sur leurs pages Facebook au sujet de ce puissant train de houle de sud-ouest en approche. Dans leurs publications, elles listent les numéros utiles à contacter en cas d’urgence. Elles invitent également les administrés à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et à respecter les consignes de sécurité. Pour rappel, en cas de vigilance orange pour vagues-submersion, il est recommandé par le haut-commissariat d’éviter les sorties en mer et sur les plages, de sécuriser les biens exposés et de circuler avec précaution sur les routes littorales, voire de ne pas s’engager en cas de submersion.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 10 Juin 2026 à 18:14 | Lu 203 fois



