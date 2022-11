Formation des futurs codeurs de Moorea

Moorea, le 14 novembre 2022 - Une formation est actuellement mise en place en faveur de quelques jeunes de Moorea jusqu’au 20 décembre pour les initier au métier de codeur. L’idée pour le Cnam, organisateur de la formation, est de donner l’opportunité à ces jeunes de s’insérer dans la vie active tout en ayant les compétences pour proposer leurs services aux entreprises locales dans le domaine du numérique.



Le Conservatoire national des arts et métiers de la Polynésie française (Cnam) organise depuis la semaine dernière et jusqu’au 20 décembre la formation “Moorea Code Camp” en faveur de quelques jeunes de Moorea dans les locaux de la mairie de Paopao. Financée par le Pays, cette formation a pour double objectif de “donner aux apprenants une culture numérique en rapport avec les besoins des entreprises et d’assurer un vivier de compétences suffisant pour les métiers liés au numérique.” Trois modules sont ainsi proposés aux jeunes de l’île Sœur, à savoir la formation aux rudiments de l’algorithmie ; le “web développeur initié” et enfin “savoir développer un logiciel”.

Le premier est une matière algorithmique. On commence déjà à faire de la programmation pour créer par exemple un logiciel qui permet de gérer une pension de famille en faisant des réservations ou en vérifiant les disponibilités. À l’issue de ce module 1, ils connaissent les bases pour pouvoir réfléchir sur la façon de faire ce genre de logiciel. L’objectif pour le deuxième module est qu’ils sachent créer un site web basique. Il s’agit de sites web simples, comme les sites vitrines, dans lesquels on retrouve juste des informations comme on en voit sur le site web d’une commune. S’ils veulent toutefois s’améliorer pour créer des choses plus complexes, il va falloir qu’ils continuent à pratiquer à la maison ou qu’ils suivent d’autres formations du Cnam. Dans le troisième module enfin, ils vont apprendre à créer des petits logiciels. Ce module rejoint un peu le premier, sauf qu’ils vont plus rentrer dans les détails. Ils vont approfondir les connaissances déjà apprises auparavant”, détaille Evans Bohl, le formateur en programmation informatique.



“Leur montrer la voie sur Internet”



Il ajoute que “cette formation Moorea Code Camp n’est qu’une introduction. On ne va pas créer des professionnels de l’informatique en six semaines. C’est quelque chose qui se pratique et qui s’apprend vraiment sur le long terme. Dans notre démarche, on essaie de leur faire comprendre que tout est numérique et qu’ils peuvent tout apprendre sur Internet. On est là pour leur donner les bases et leur montrer la voie sur Internet.”



À noter la volonté du Cnam de soutenir les stagiaires les plus motivés à l’issue de cette formation dans leur recherche d’emploi en tant que codeur ou dans leur poursuite d’études dans le secteur numérique au sein même du Cnam ou dans d’autres organismes de formation. Les autres auront aussi la chance d’être accompagnés dans la création de leur entreprise.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 14 Novembre 2022 à 15:55 | Lu 259 fois