Formation : 12 secouristes de l'extrême

Gaston Tunoa est Chef de corps des pompiers de Teva i Uta et président de la Fédération Polynésienne des sapeurs-pompiers



Combien de pompiers de Teva i Uta ont participé à cette formation ?

Nous avons deux hommes qui ont suivi la formation. C'est d'ailleurs eux que je vais envoyer faire formateur au GrIMP (Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux). Le projet de la commune est vraiment de développer le tourisme vert. Il y a déjà ces jardins de Vaipahi où l'exercice d'aujourd'hui a eu lieu, il y a aussi d'autres randonnées, et notre mission est vraiment d'assurer la sécurité de tous les visiteurs et touristes qui viennent dans la commune. Donc cette formation nous permet d'acquérir les techniques et compétences pour pouvoir intervenir avec des moyens humains et matériels adéquats.



Il y a déjà eu des cas de touristes perdus en montagne sur la commune, et les compétences vous manquaient pour leur venir en aide ?

Il y a eu une intervention il y a deux ans de cela, et il manquait de la technicité. Donc heureusement il y a cette formation aujourd'hui, et j'ai confiance dans mes gars. Ce sont des personnes qui sont compétentes et capables d'intervenir à tout moment et dans toutes les circonstances où il serait nécessaire d'intervenir. Comme le dit notre devise, "Courage et Dévouement" !