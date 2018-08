Forces armées : 3000 kilomètres et 8 heures de vols pour un quadruple evasan dans les Tuamotu

PAPEETE, le 15 Août 2018- Mardi 14 août, l'équipage du Casa de l'Escadron Maine a réalisé une mission exceptionnelle et inédite: une quadruple évacuation médicale dans les Tuamotu. Une opération qui a nécessité plus de 8 heures de vol réalisés sur plus de 3000 kilomètres.



Les Forces Armées en Polynésie française ont été particulièrement sollicitées en ce debut de semaine. Alors que la Gardian était mobilisé dans un mission de recherche d'une personne disparue en mer à Rikitea depuis le début de la semaine, deux hélicoptères Dauphin de la flottille 35 F réalisaient deux evacuations sanitaires à Tikehau et Maiao.

Le mardi 14 août, c'est l'équipage du CASA CN235 de l’Escadron de transport 00.082 « Maine » est à son tour engagé dans une mission exceptionnelle et inédite : une quadruple évacuation sanitaire. Dans la matinée, c'est pour un patient qui doit être évacué à Reao qu'il s'aligne en bout de la piste de Faa'a, puis prend son envol vers l'extrémité Est de l'archipel des Tuamotu.

Après avoir parcouru plus de 1400 km, les militaires se posent sur l'atoll. Ils sont alors informés qu’un deuxième patient nécessite lui aussi d'être pris en charge sur place et évacué vers Tahiti. Ils organisent avec l’équipe du SAMU le retour de ces deux infortunés, et préparent leur retour vers Tahiti. C'est alors que l’équipage reçoit une nouvelle mission. Un troisième blessé est signalé, mais il se trouve sur l'atoll de Niau (également appelé Fakaau), à environ 1000 km de leur position. L'équipage des Forces armées en Polynésie française ne traîne pas, et s'assure que les capacités du Casa permettent de poursuivre la mission, avant de décoller vers cette nouvelle destination non planifiée initialement. " Nous étions environ à dix minutes de Niau, explique le capitaine Guillaume, commandant de bord pour cette mission, lorsqu'on nous a demandé si on pouvait effectuer une quatrième évacuation, cette fois sur l'atoll de Fakarava, proche de Niau". Le mécanicien navigant comme les deux pilotes n'ont aucune hésitation, le CASA peut parcourir la distance pour accueillir ce quatrième infortuné et se poser en toute sécurité à Faa'a, où un convoi d'ambulances est déjà réservé.



La nuit est tombée, il est 19h passées lorsque le CASA s'annonce enfin sur Tahiti. Les ambulances sont là, deux patients sont couchés sur civière dans la soute, les deux autres pouvant voyager assis.



L'équipage non plus n'est pas mécontent d'arriver, ils viennent de cumuler 8 heures de vol, et parcouru plus de 3000 kilomètres ! "C'est une performance que l'on doit à l’équipage, félicite le commandant de bord, mais également aux équipes techniques de cet escadron de l’armée de l’air, qui permet d'assurer une disponibilité maximale de nos aéronefs, 24h sur 24h, pour la réalisation de ces missions exceptionnelles en Polynésie française durant toute l’année."



Les Forces armées en Polynésie française sont régulièrement engagés dans des missions de ce type, avec des moyens qui permettent de couvrir de longues distances ou de se poser sur des atolls plus isolés. Ce mercredi 15 août, jour férié, une évacuation a également été effectuée par un équipage de la 35F sur Arutua, et le CASA est reparti le matin même vers Hao pour récupérer un autre patient.