

Football Vénus remporte le choc contre Pirae

Tahiti, le 26 novembre 2025 - L’affiche phare de la septième journée de la première phase de Ligue 1 avait lieu à Mahina, mardi soir. L’AS Vénus s’y est imposée face à Pirae en gagnant 3-1. Tefana reste leader après son difficile succès (3-2) contre Central. L’incertitude demeure quant aux cinq équipes qui disputeront les playoffs pour le titre en deuxième partie de saison.



Initialement programmée vendredi dernier mais reportée pour cause d’intempéries, la septième journée de Ligue 1 de la phase de classement qualificative pour les playoffs et playdowns a été reprogrammée mardi soir. Bien que se jouant en semaine, la rencontre Vénus-Pirae principale affiche du jour a attiré du monde au stade de Mahina qui a quasiment fait le plein. Il est vrai que les rencontres Vénus-Pirae ont toujours été attractives et ce fut encore le cas mardi soir. CUne rencontre particulière aussi pour Matatia Paama, Taumihau Tiatia et Mathis Lacan, trois anciens de Pirae qui ont rejoint Vénus à l’intersaison.



D’entrée de match, les deux équipes ont cherché à mettre du rythme et à jouer vers l’avant. La rencontre s’avérait très équilibrée mais un premier fait de jeu faisait pencher les débats en faveur de Vénus à la 14e minute lorsque Kali Lenoir toucha le ballon de la main dans sa surface. Une main involontaire mais logiquement passible d’un pénalty. Teaonui Tehau a ouvert le score en prenant Titouan Courtois à contre-pied (1-0). Le match est resté passionnant et indécis par la suite mais Pirae fut victime d’un deuxième coup du sort à la 29e minute lorsque Tehotu Gitton a pris un carton rouge direct pour une grosse faute sur Mana Teniau.

Vénus fait craquer Pirae à l’heure de jeu



Les orange bien qu’en infériorité numérique vont continuer à faire jeu égal dans l’occupation du terrain et la possession du ballon, mais c’est tout de même Vénus qui s’est procuré les plus grosses occasions en fin de première période. Un manque de réalisme des bleus dans le dernier geste et un très bon Courtois dans les buts de Pirae ont interdit toute évolution du score. Même scénario en début de deuxième mi-temps avec une équipe de Pirae résiliente et une formation de Vénus toujours en manque de réalisme dans la finition.



Mais à l’heure de jeu, Pirae a craqué en quelques minutes en encaissant deux buts. À la 62e minute sur un mouvement initié par Matatia Paama et relayé par Mathis Lacan ajustant un centre au cordeau vers Teaonui Tehau, bien placé pour reprendre le ballon et doubler la mise en faveur de Vénus (2-0). Quatre minutes plus tard, Taumihau Tiatia devait porter le score à 3-0 en reprenant un corner de la tête. Bien que largement menée, l’équipe de Pirae est restée dans le match et elle adoucira l’ampleur de la défaite en fin de rencontre en réduisant le score à 3-1 dans les arrêts de jeu. Heirauarii Salem a en effet transformé un pénalty sanctionnant un fauchage dans la surface du gardien de Vénus, Tevaearai Tamatai, sur Tearii Labaste.



Vateanui Tehau l’entraîneur de Vénus s’est bien sûr dit satisfait de la victoire de son équipe mais a aussi reconnu, sportivement, que l’infériorité numérique de Pirae pendant une heure avait facilité la tâche de son équipe : “Pirae nous a posé des problèmes et il est évident que l’expulsion nous a rendu la partie plus facile ou plutôt moins dure même si Pirae a continué à être solide par la suite. On est bien parti pour jouer les playoffs mais sachant que l’on devrait avoir une dizaine de joueurs qui vont rejoindre Tahiti United, ça va être dur de jouer le titre. Mais on va rester ambitieux.”



Ça reste ouvert pour le Top 5



Vatea Terai l’entraîneur de Pirae considère à juste titre que son équipe a fait un bon match malgré des circonstances défavorables : “On n’a jamais rien lâché malgré l’infériorité numérique et on a globalement fait jeu égal avec Vénus. C’est l’ADN de Pirae de produire du jeu, même si ce fut plus dur à 10, mais on est toujours resté consistants. L’objectif maintenant c’est d’assurer notre place dans le Top 5 et il nous reste deux matches pas simples contre Dragon et Pueu pour y parvenir.”



Pirae est actuellement troisième mais compte tenu des matches en retard de Pueu et Mira et des deux dernières journées à jouer, la hiérarchie actuelle devrait évoluer et l’incertitude demeure donc quant à la composition du Top 5 appelé à jouer le titre lors des playoffs en deuxième partie de saison. Pas de soucis a priori pour Tefana qui a gardé sa place de leader après la septième journée mais a dû batailler pour battre Central (3-2) après avoir été mené 2-1 à dix minutes du terme de la partie.



Dragon a laminé JT (12-1) ce qui n’est pas une surprise, les Jeunes Tahitiens ayant un bilan défensif catastrophique. Notons enfin la bonne opération pour Punaruu qui reste dans la course au Top 5 après son succès, mardi, contre Taiarapu (2-0). La prochaine journée aura lieu vendredi et samedi avec en exergue Dragon-Pirae vendredi soir à Titioro.



Patrice Bastian



Résultats 7e journée

-Vénus-Pirae 3-1

-Punaruu-Taiarapu 2-0

-Dragon-JT 12-1

-Central-Tefana 2-3

-Pueu-Mira 2/12



Classement

Équipe Pts MJ +/6

1. Tefana 26 7 15

2. Vénus 23 7 16

3. Pirae 19 7 13

4. Dragon 17 7 18

5. Punaruu 17 7 -5

6. Mira 16 6 9

7. Central 13 7 1

8. Pueu 12 5 -6

9. Taiarapu 12 6 -9

10. JT 7 7 -52

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 26 Novembre 2025 à 11:05 | Lu 222 fois



