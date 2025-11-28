

Football – Un nul plutôt favorable à Pirae face à Dragon

Tahiti, le 30 novembre 2025 - Le programme de la huitième journée de la première phase de Ligue 1 qui s’est déroulée vendredi et samedi opposait notamment Dragon à Pirae vendredi soir à Titioro. Le vainqueur faisait un grand pas vers les playoffs mais les deux équipes se sont quittées sur un match nul (3-3). Ce score a plutôt fait les affaires de Pirae. Tefana et Vénus ont assuré leur qualification.



La course aux playoffs qui réunira les cinq premiers de la phase régulière qui se disputeront le titre en deuxième partie de championnat est encore très indécise alors qu’il reste une seule journée à disputer et deux rencontres en retard (voir programme) dont l’issue aura son importance sur le classement final de la première phase.



Deux des clubs phares de Ligue 1, Dragon et Pirae étaient opposés vendredi soir à Titioro au complexe de Dragon et les deux équipes avaient la pression car elles n’avaient pas encore la garantie de se qualifier pour les playoffs. Après la minute de silence observée à la mémoire des victimes du glissement de terrain de Afaahiti, les deux formations ne vont pas entamer la rencontre avec prudence malgré la pression et vont bien au contraire se lâcher offensivement. Dragon en faisait un peu plus en début de match et se procurait les meilleures occasions. Et sur un coup-franc excentré et repris de la tête par Rayan Oue à la 13e minute, Dragon ouvrait le score (1-0).

Pirae sauve l’essentiel à la dernière seconde



L’équipe de Raimoana Bennett était bien dans son match et continuait de pousser et se procurait beaucoup de corners, mais Pirae avait aussi du répondant comme cela s’est vérifié à la 29e minute quand Heirauarii Salem a marqué de près à la suite d’un corner (1-1). Légère domination territoriale de Dragon en première période mais le nul au repos n’était pas illogique.



Toujours autant d’animation en début de deuxième période ce qui permettait à Dragon de reprendre l’avantage dès la 48e minute sur une tête de Kahuani Heinis (2-1). Mais Pirae ne doutait pas bien longtemps, Jules Rolland exploitant un ballon en profondeur dans la minute suivante pour battre Titouan Courtois (2-2). Et le score évoluait encore à la 70e minute lorsque Roonui Tinirauarii, le meilleur buteur du championnat, redonnait une nouvelle fois l’avantage à Dragon sur pénalty dans un match décidément sans temps mort. Et cette physionomie perdurera jusqu’à la dernière seconde de la rencontre, Pirae qui poussait logiquement en fin de match pour revenir au score, égalisant après 7 minutes d’arrêt de jeu par Étienne Tave à la réception d’un corner (3-3), l’arbitre sifflant la fin de match dans la foulée.



À souligner que Victor Snow qui avait pris un deuxième carton jaune à la 86e minute a néanmoins continué à jouer pendant cinq bonnes minutes jusqu’à ce que le banc de Pirae exige qu’il soit expulsé. Dragon finissait donc à 10 ce qui a peut-être facilité l’égalisation de Pirae. Raimoana Bennet l’entraîneur de Dragon nourrissait logiquement des regrets, à l’issue de cette rencontre : “On avait pour objectif de décrocher les quatre points et ce nul n’est évidemment pas vraiment satisfaisant d’autant qu’on le concède à la dernière seconde. Je pense que l’on a fait le match qu’il fallait pour bousculer Pirae mais on a manqué d’attention sur certaines actions qui nous ont coûté cher. On peut encore viser les playoffs mais il faudra que l’on soit au top lors de notre dernier match contre Vénus.”

Six prétendants pour trois places



Tefana qui a concédé le nul (1-1) à Mira samedi à Afareaitu et Vénus qui s’est imposé (3-2) sur le terrain de Punaruu vendredi participeront aux playoffs. Central battu (1-0) par Taiarapu vendredi et JT qui a enchaîné une nouvelle défaite (4-0) contre Pueu samedi poursuivront la saison en playdown.



Reste six équipes encore en course pour les trois places de playoffs restant à prendre, sachant qu’il faudrait quand même un malheureux concours de circonstances à l’équipe de Pirae pour qu’elle ne soit pas au rendez-vous de ces phases finales. Difficile pour les autres d’émettre des pronostics, mais la situation va en partie s’éclaircir mardi avec le match en retard programmé entre Pueu et Taiarapu. Il faudra ensuite attendre la neuvième et dernière journée de la première phase vendredi et samedi prochains pour connaître les clubs qui composeront les poules de playoff et playdown, mais peut-être qu’il y aura encore de l’incertitude dans la mesure où le match en retard entre Pueu et Mira ne sera joué que le 13 décembre. La première phase du championnat de Ligue 1 sera donc restée indécise jusqu’au bout.



Patrice Bastian

Résultats de la 8e journée

*Vendredi

Punaruu-Vénus 2-3

Dragon-Pirae 3-3

Central-Taiarapu 0-1

*Samedi

Mira-Tefana 1-1

Pueu-JT 4-0



Classement

Equipes Pts MJ Diff

1 Tefana 28 8 15

2 Vénus 27 8 17

3 Pirae 21 8 13

4 Dragon 19 8 18

5 Mira 18 7 9

6 Punaruu 18 8 -6

7 Pueu 16 6 -2

8 Taiarapu 16 7 -8

9 Central 14 8 0

10 JT 8 8 -56



Programme à venir

*Match en retard 5e journée

-Mardi 2/12 à Punaruu (20 heures) : Pueu-Taiarapu

*9e et dernière journée

-Vendredi 5/12 à Faa’a (19 jeures) : Tefana-JT

-Vendredi 5/12 à Mahina (19h30) : Vénus-Dragon

-Vendredi 5/12 à Mahina (21h30) : Punaruu-Central

-Samedi 6/12 à Hitia’a (14 heures) : Pueu-Pirae

-Samedi 6/12 au Centre technique (14 heures) : Taiarapu-Mira

*Match en retard 7e journée

-Samedi 13/12 à Hitia’a (14 heures) : Pueu-Mira

