Football : Tiare Hinano toujours leader du championnat de Moorea

Moorea, le 4 avril 2022 - A l’issue de la quatrième journée de la phase 2, Tiare Hinano conserve sa place de leader en écrasant Tiare Tahiti (4-0). En battant Tapuhute (4-1), Tohiea fait la bonne affaire du week-end, en prenant la deuxième place du classement. Dans la dernière rencontre, Temanava a surclassé Tiare Anani pour se rapprocher du podium (5-1).



Le champion en titre Tohiea était opposé à Tapuhute samedi dans le cadre de la 4e journée de la phase 2 au stade de Maatea. Ce sont les joueurs de Haapiti qui ont mis d’entrée la pression devant la cage de Tohiea, mais le dangereux corner direct de Hugo Boube a été repoussé par Faahei Vaite, le portier de Tohiea, tandis que ce même Hugo, en reprenant le corner qui a suivi, a complètement loupé le cadre. Les blancs ont attendu la 11e minute pour réagir, mais la frappe de demi volée de Vaitua Teraitua a été captée sans problème par Teraimoana Teraitua, le gardien de Tapuhute. Sans pour autant dominer son adversaire, Tohiea a ouvert le score à la 21e minute grâce à une magnifique frappe lointaine de Vehia Pahi qui a totalement surpris le portier des bleus (1-0). Avec l’absence de son capitaine Tevaihau Tehuritaua et de son attaquant Junior Tiaoao (remplaçant au coup d’envoi), la formation de Haapiti, sans vraiment être dominée par son adversaire, a eu du mal à faire bouger la défense des blancs. Les attaquants de Afareaitu ont pour leur part fait preuve de réalisme sur leurs deux opportunités suivantes. Peu après la demi-heure de jeu, André Teikihakaupoko, le numéro de 10 de Tohiea, a bien lancé en profondeur à Vaitua Teraitua qui s’en est allé tromper le portier de Tapuhute avec plein de sang-froid (2-0). C’est encore André Teikihakaupoko qui a été à l’origine du troisième but de Tohiea. La frappe de ce dernier a en effet obligé le gardien des bleus à repousser la balle dans les pieds de Vaitua Teraitua qui en a alors profité pour inscrire un doublé (3-0). Malgré un tir de Teraituatua Mataitai, passé tout près du montant gauche de Tohiea, le score n’a pas bougé jusqu’à la pause.



Avec l’entrée en jeu de Junior Tiaoao à la pointe de son attaque dès la seconde période, Tapuhute a enfin pu enchaîner quelques attaques tranchantes. Après une première opportunité manquée de peu par Simon Taruoura (49e), Tapuhute a réduit l’écart à l’heure de jeu grâce à une tête de Pierre Serreli sur un corner (3-1). Les attaquants des bleus ont ensuite multiplié les tentatives en attaque, mais ont buté à chaque fois sur Faahei Vaite. Le gardien des blancs a notamment repoussé une frappe sèche de Junior Tiaoao dans un angle fermé (76e), puis a gagné son duel face à Tauirarii Stergios (81e). Tohiea n’a pour sa part pas eu besoin de beaucoup d’occasions de but pour marquer puisqu’après un gros loupé devant le but de Tapuhute (82e), Tehina Varuamana s’est rattrapé en marquant le quatrième but de son équipe à 5 minutes de la fin du temps réglementaire.



Temanava s'impose 5-1 face à Tiare Anani



Dans le deuxième match du week-end, Tiare Anani était opposé à Temanava sur le stade de Maatea. Il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre puisque Matarii Hunter a ouvert le score pour Temanava dès la 3e minute. Privé de solution devant la surface adverse, l’attaquant des rouges a choisi de décocher un tir à ras de terre qui a fait mouche (1-0). Tiare Anani a immédiatement répondu quelques instants plus tard lorsque Matairea Puarai, le milieu de terrain des orange, a profité d’un caviar de Raivaru Hanere devant le but des rouges pour égaliser (1-1). Après une autre frappe de Hunter Matarii sur le montant droit du but adverse (9e), Temanava a repris l’avantage sur penalty après une faute de la défense orange sur Moanahau Lai (2-1). Malgré un gros loupé de Tekaviu Teihotu face au but des oranges (19e) et un dangereux coup-franc de Teonetere Teheiura pour Tiare Anani (44e), les deux formations ont terminé la première période avec le score de 2 buts à 1 en faveur des joueurs de Maatea. Au retour des vestiaires, Temanava a profité d’une nouvelle faute de la défense orange, pour marquer un troisième but sur penalty par Tekaviu Teihotu (53e). Tiare Anani est parti par la suite à l’abordage du but adverse sans pour autant avoir de réussite. Les attaquants de Temanava ont alors profité des espaces laissés vacants par les défenseurs de Paopao pour marquer un quatrième but par Bryan Toromona (85e) et un cinquième but par Timi Toromona (90e).



Dans la dernière rencontre du week-end, le leader Tiare Hinano a sans surprise battu la lanterne rouge sur le score de 4 buts à 0 sur le stade de Maharepa.