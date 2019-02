Football - Terai Brémond : Le Tahitien a signé un contrat de stagiaire pro au TFC

Décisif avec la sélection de Tahiti U20



Auteur de performances solides, le milieu de terrain a notamment inscrit un des plus beaux buts du tournoi face à la Papouasie Nouvelle Guinée et contribué, devant le public polynésien, à décrocher la qualification de la sélection U-20 pour le mondial en Egypte, une première depuis 2008.



Depuis le début de la saison, « Jonah Lomu », comme ses coéquipiers toulousains le surnomment, évolue avec les U-19 du TFC entraînés par Jean-Christophe Debu. Il a également intégré le groupe pro pour des séances d’entraînement et a connu ses premières minutes en match officiel avec les pros lors d’un match amical face au club espagnol du Girona FC, pendant la trêve internationale au mois d’octobre dernier.



Sans brûler les étapes, Terai continue tranquillement sa progression au sein du Toulouse Football Club et la signature de son contrat stagiaire professionnel vient récompenser les sacrifices et tous les efforts consentis depuis plus de deux ans. La fédération tahitienne de football a adressé ses félicitations à Terai Brémond pour ses performances et a déclaré avoir hâte de le revoir sous le maillot de Tahiti en Pologne au mois de mai prochain pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA.