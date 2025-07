Football - Tahiti U16 féminine en route pour Samoa

Tahiti, le 27 juillet 2025 - Les Tamahine Ura, représentantes de la sélection de Tahiti U16 féminine de football, se sont envolées ce dimanche en direction de Samoa où elles participeront au tournoi océanien qualificatif pour la Coupe du monde féminine U17 2026 qui aura lieu au Maroc.



Les échéances océaniennes s’enchaînent pour le football tahitien puisqu’après les Vahine Ura qui ont participé à la Coupe d’Océanie femmes début juillet, ce sont les U16 féminines qui seront en lice sur la scène océanienne lors des deux prochaines semaines, puis ce sera au tour des Tama Ura de participer au championnat masculin U16 du 17 au 30 août aux îles Salomon.



Avec deux matchs nuls et deux défaites pour une 6e place au final, le bilan des Vahine Ura aura été mitigé et il faudra que les Tamahine Ura fassent mieux pour envisager décrocher l’un des deux billets océaniens qualificatifs pour le Mondial U17 2026. Le groupe est composé de 20 joueuses sélectionnées à Tahiti, Moorea, Raiatea et aux Marquises. La préparation a démarré en janvier et fut dense avec des rassemblements à chaque période de vacances scolaires et un regroupement tout au long du mois juillet pour finaliser intensivement la préparation.



Lors de la dernière séance d’entraînement samedi au centre technique de Pater, les jeunes filles ont confirmé qu’elles étaient bien affûtées physiquement et qu’elles avaient progressé tactiquement depuis le début de la préparation.

Un coup à jouer



Pas d’excès de confiance néanmoins dans le groupe, malgré une préparation pointue et des progrès évidents, mais le sentiment quand même qu’il y a un coup à jouer, comme l’explique Delphine Soret, la coache de la sélection : “On part aux Samoa bien préparées et avec l’envie d’être compétitives et si les filles arrivent à mettre en place en match tout ce qu’elles ont travaillé, je pense qu’il y a quelque chose à faire. On a un bon collectif et elles sont combattives comme elles l’ont démontré lors des matchs amicaux et c’est un état d’esprit qui sera essentiel aux Samoa. Les filles ont incontestablement progressé depuis le mois de janvier et notamment tactiquement. On croit en nos chances, mais comme on manque de repères par rapport au niveau de nos adversaires, c’est difficile de pronostiquer jusqu’où on peut aller. Le premier match contre Fidji sera très important car il situera mieux notre niveau et conditionnera la suite de notre parcours au niveau de la confiance.”



Tahiti débutera donc son parcours mercredi (jour de Tahiti) contre Fidji puis enchaînera face à la Nouvelle-Calédonie et Samoa dans son groupe. Les Tamahine Ura doivent prendre l’une des deux premières places du groupe pour rentrer dans le dernier carré puis viser une place en finale, les deux finalistes du tournoi obtenant en effet leur billet pour la Coupe du monde 2026.



Le challenge est relevé car rappelons que Tahiti avait fini 7e du tournoi en 2024 avec une seule victoire (2-1) contre les îles Cook, mais le groupe y croit et un mental positif est déjà un premier pas vers la réussite.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 27 Juillet 2025 à 19:07 | Lu 140 fois