Football : TNT ne fait pas exploser l'AS Samine

Raiatea, le 21 mars 2021 - Samedi, au stade de Uturoa, Tamarii no Taputapuatea (TNT) rencontrait l’AS Samine pour la troisième semaine du championnat de football féminin depuis la reprise. On ne peut pas dire que TNT a fait exploser le match qui s’est soldé par un score de 0 à 0 à l’issue des 40 minutes de jeu.



Pour la troisième semaine de championnat de football féminin, l’équipe Tamarii No Taputapuatea (TNT) rencontrait l’AS Samine, samedi, au stade de Uturoa. Le coup d'envoi de la partie a été donné à 10 h 30 pour deux mi-temps de 20 minutes, 8 joueuses par équipes et une rencontre dans la partie transversale du terrain, avec des petites cages. Bien que la première moitié de la rencontre a été nettement dominée par les filles de TNT, la rencontre qui a connu peu d’actions, s’est terminée sur un score de 0 à 0.



Une joie tout de même pour les pratiquantes de se retrouver sur le terrain, en cette période de crise sanitaire où les événements sportifs se font rares. À noter tout de même l’efficacité relative des rencontres à huis clos, avec un public qui, privé d’accès aux gradins, se retrouve entassé derrière les barrières du stade.



Actuellement, quatre équipes disputent le championnat : TNT, AS Samine, TRM et Tiare Apetahi. Toni Hiro, le président du District de football de Raiatea et ex-ministre des sports, a annoncé la création d’une cinquième équipe très prochainement. D’autres matchs ont eu lieu samedi et dimanche et il en sera ainsi tous les week-ends jusqu’à l’issue du championnat le 5 juin. L’équipe vainqueur sera sélectionnée pour aller disputer le Festival des îles qui se tiendra en octobre prochain à Tahiti.