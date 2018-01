Football – Programme FTF : Plusieurs compétitions majeures à venir

La Ligue 1, c’est reparti



La saison 2017-2018 a démarré mi septembre par la phase 1 du championnat de Ligue 1. Dix équipes sont engagées, chaque « journée » propose donc cinq matchs. La phase 2 du championnat a commencé début décembre et se terminera fin février. 18 journées de compétition sont proposées entre la phase 1 et 2. La phase 3, la dernière, débutera le week end du 9 et 10 mars et se terminera fin mai.



A ne pas rater samedi après midi à 16H le choc Central-Pirae prévu au Stade Pater qui devrait faire des étincelles. L’effectif de Pirae, constitué d’un mix de joueurs jeunes associé à de nombreux Tiki Toa, parviendra-t-il à freiner Central qui totalise 10 victoires pour une défaite et un match nul ? Vénus affrontera Taiarapu à Teahupo’o ce vendredi soir à 20H, le match devrait être également intéressant.