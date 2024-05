Football - Pirae vise un premier trophée pour Tahiti en 0’League



Tahiti, le 9 mai 2024 - La phase finale de la Ligue des Champions d’Océanie 2024 se déroule à Tahiti du 11 au 24 mai et cela présente un avantage évident pour Pirae qui jouera tous ses matchs au stade Pater devant un public attendu nombreux et tout acquis à sa cause. Les orange débutent leur tournoi dimanche dans le groupe B face aux Samoans de Vaisave. Pirae tentera d’offrir une première Ligue des Champions d’Océanie au football tahitien.





La 23e édition de la Ligue des Champions d’Océanie débute samedi au stade de Paea avec les deux premiers matchs du groupe A et se poursuit dimanche au stade Pater avec la première journée du groupe B au sein de laquelle figure Pirae. Les orange ont obtenu leur billet pour l’épreuve au mois de mars en s’imposant dans un barrage aller et retour face à Tefana (1-1, 1-1, 6-5 aux tab) au stade Pater. Ce système de qualification a servi la cause de Pirae, vice-champion en 2023, au détriment de Tefana, le champion en titre. Mais Pirae qui a aisément été sacré champion de Tahiti cette saison s’impose bien comme le représentant le plus fiable à l’heure actuelle pour porter les couleurs du football tahitien à la Ligue des Champions d’Océanie ; et peut-être lui offrir un premier trophée dans l’épreuve. Pirae en 2006, Tefana en 2012 et Vénus en 2022 y ont disputé une finale mais ont tous été battus par Auckland, le double tenant du titre et recordman de titres avec onze trophées.



L’hégémonie du club néo-zélandais peut toutefois être bousculée, les Papous de Hekari et les Calédoniens de Hienghène l’ayant démontré en 2010 et 2019 en rentrant dans le palmarès de la Ligue des Champions d’Océanie. Et Pirae aurait pu vivre le même bonheur en 2023 lors du tournoi final de la O’League qui s’est déroulé au Vanuatu. Mais les orange s’étaient inclinés en demi-finale et après prolongation (4-2) face aux Fidjiens de Suva qui ont ensuite fait trembler Auckland en finale ne cédant qu’en prolongation (4-2).



Pirae a les atouts pour décrocher le Graal cette année d’autant que les orange évolueront à domicile. Son entraîneur, Vatea Terai, ne cache pas que les ambitions de son équipe sont élevées : “Le groupe est au complet et a récupéré depuis lundi les malades touchés par l’épidémie de grippe. Tout le monde participe au regroupement à Hitia’a que nous avons débuté mardi pour travailler notre préparation et renforcer l’esprit d’équipe. On est tous mobilisés à fond pour la O’League, tant les joueurs que le staff. Notre premier objectif, c’est de sortir de notre poule pour jouer les demi-finales puis tenter ensuite de décrocher le trophée ce qui parait à notre portée en ayant l’avantage de jouer à domicile.”

Pirae doit se mettre en confiance contre les Samoans



La compétition débute samedi au stade de Paea qui accueillera tous les matchs du groupe A. Son niveau est très relevé sur le papier avec les Néo-Zélandais d’Auckland, les Papous de Hekari, les Fidjiens de Rewa et les Solomonais de Solomon Warriors. Outre Auckland bien évidemment, ces équipes ont ponctuellement joué les premiers rôles dans l’histoire de la O’League et si le club kiwi s’impose logiquement comme le favori du groupe, il lui faudra évoluer à son meilleur niveau pour sortir du groupe de la “mort”. Rewa-Auckland et Solomon Warriors-Hekari devraient remplir les travées du stade de Paea compte tenu de l’aura des deux affiches. Ne doutons pas que ce sera également le cas dimanche du côté du stade Pater aux alentours de 18 heures pour les débuts de Pirae dans le tournoi. Les orange ont hérité d’un groupe B a priori plus abordable que le A. Les Calédoniens de Magenta et les Ni-Vanuatus de Ifira, contre lesquels Pirae avait décroché un nul (2-2) à Port-Vila sur le terrain de son adversaire en match de groupe lors de la O’League 2023, constituent une solide opposition. Mais les Samoans de Vaivase semblent en retrait et le premier adversaire des orange, dimanche, doit leur permettre de se mettre en confiance. La sévère défaite 3-0 face à Vénus samedi dernier à Mahina lors de la dernière journée des playoffs ne semble pas avoir distiller du doute dans l’esprit des orange comme le confirme Vatea Terai : “La défaite à Vénus est oubliée même si l’on aurait voulu finir le championnat en beauté mais nous n’étions pas au complet surtout sur le plan défensif et c’est là que Vénus nous a posé des problèmes. On a produit du jeu et Vénus nous a pris en contre mais on sait que l’on sera plus solide en Ligue des Champions avec le retour de tous nos joueurs pour notre entrée dans le tournoi face aux Samoans dimanche. C’est a priori l’adversaire le plus prenable dans notre groupe mais on ne va pas le prendre à la légère et on veut gagner avec la manière.” Un succès est évidemment impératif dimanche surtout face à l’équipe la moins redoutable du groupe.



Auparavant, les orange auront pu observer la rencontre Ifira-Magenta et en tirer des enseignements pour la suite du tournoi, lequel a été présenté jeudi lors d’une conférence de presse organisée à la Fédération tahitienne de football à Pater en présence des entraîneurs et des capitaines des différents clubs en lice.



Il n’en restera que deux, le 24 mai, jour de finale et espérons que Pirae foulera la pelouse de Pater ce jour-là et soulèvera le trophée de la Ligue des Champions d’Océanie 2024.



Patrice Bastian

Le programme



Groupe A au stade de Paea

Samedi 11 mai 1re journée

12 heures : Rewa (Fdj)-Auckland (NZ)

15 heures : Solomon Warriors (Sal)-Hekari (PNG)



Mardi 14 mai 2e journée

12 heures : Auckland (NZ)-Hekari (PNG)

15 heures : Solomon Warriors (Sal)-Rewa (Fdj)



Vendredi 17 mai 3e journée

12 heures : Hekari (PNG)-Rewa (Fdj)

15 heures : Auckland (NZ)-Solomon Warriors (Sal)



Groupe B au stade Pater

Dimanche 12 mai 1re journée

15 heures : Ifira (Van)-Magenta (NC)

18 heures : Pirae (Tah)-Vaivase (Sam)



Mercredi 15 mai 2e journée

15 heures : Magenta (NC)-Vaivase (Sam)

18 heures : Pirae (Tah)-Ifira (Van)



Samedi 18 mai 3e journée

15 heures : Vaivase (Sam)-Ifira (Van)

18 heures : Pirae (Tah)-Magenta (NC)



Demi-finales au stade Pater

Mardi 21 mai

14 heures : 1er groupe A-2è groupe B

18 heures : 1er groupe B-2è groupe A



Finale au stade Pater

Vendredi 24 mai

18 heures : Vainqueurs demi-finales

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 9 Mai 2024 à 14:27