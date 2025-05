Football - Pirae sort Central en Coupe de Polynésie



Tahiti, le 21 mai 2025 - Le stade Pater a accueilli mardi soir le dernier quart de finale de la Coupe de Polynésie. Pirae s’est imposé 2-1 face à Central et sera au rendez-vous du dernier carré de l’épreuve qui opposera le 7 juin Pirae à Temanava et Vénus à Punaruu.



Les différentes échéances internationales vécues par le football tahitien ces dernières semaines, tant en football à 11 qu’en beach soccer, ont obligé la Fédération tahitienne de football à remodeler les calendriers de la Ligue 1 et de la Coupe de Polynésie, d’autant que Pirae avait plusieurs joueurs à disposition des sélections nationales et que le club a en outre disputé la Ligue des champions d’Océanie. L’affiche Pirae-Central au titre des quarts de finale de la Coupe de Polynésie, qui ont eu lieu début avril, a ainsi été reportée de plusieurs semaines et finalement fixée à mardi soir au stade Pater.



Favori de la rencontre eu égard au parcours des deux équipes en championnat de Ligue 1, Pirae a confirmé les pronostics en s’imposant 2-1, mais cela n’a pas été dans la facilité car Central a certes été dominé sur l’ensemble de la rencontre, mais s’est montré souvent dangereux et a eu plusieurs balles de but. Pourtant, tout avait bien démarré pour Pirae qui a ouvert le score (1-0) dès la 2e minute sur une reprise de près de Ariiura Labaste et qui confisquait le ballon en début de match. Central en était réduit à jouer en contre-attaque et ça s’avérait efficace à la 12e minute lorsque Kamalani Bennett, parti à la limite du hors-jeu, voyait François Decoret, le portier de Pirae, avancer et le lobait de 35 mètres (1-1).



Nullement décontenancés, les joueurs de Pirae continuaient à jouer de l’avant face à une formation adversaire bien en place dans ses 40 mètres. Et puis passé la demi-heure de jeu, ça se rééquilibrait un peu dans la possession du ballon, mais c’est encore en contre que Central se procurait une énorme occasion à la 38e minute et de nouveau sur un long lob, mais la tentative de Maitere Tanerii rebondissait devant le but de Pirae et passait juste au-dessus de la transversale. Quelques occasions des deux côtés dans le dernier quart d’heure de la première période mais le score n’évoluait pas.



Des chocs Pirae-Vénus en perspective



Pirae remettait le pied sur le ballon dès la reprise et mettait beaucoup de rythme dans la partie, Central, sous pression dans la relance, rendant systématiquement le ballon à son adversaire. À la 54e minute, Désiré Ngiamba était déséquilibré dans les six mètres, l’arbitre Philippe Revel sifflant un pénalty qui ne paraissait pas évident. Ngiamba transformait lui-même la sanction malgré le fait qu’il ait été soigné au sol pendant deux minutes. Avantage (2-1) logique pour Pirae car la rencontre était alors à sens unique.



Mais après l’heure de jeu et mené au score, Central se montrait logiquement plus ambitieux dans son jeu. Pirae avait moins la possession du ballon et Central portait des attaques tranchantes qui obligeaient Decoret à des interventions décisives en ayant gagné deux face-à-face dans la dernière demi-heure. Pirae se procurait aussi des occasions mais les deux équipes n’étaient pas en réussite dans la finition.

Dans les arrêts de jeu, énorme frayeur sur le but de Pirae quand les attaquants de Central, placés dans la surface, tiraient trois fois au but mais se faisaient contrer à chaque fois. Pirae préservait son avantage et c’était logique sur l’ensemble de la partie, mais Vatea Terai, l’entraîneur des orange, reconnaissait à l’issue du match que ça n’avait pas été simple : “On n’a pas beaucoup joué ces dernières semaines et cela explique en partie nos baisses de rythme. Et puis on avait le match bien en main à certains moments, mais on a manqué d’efficacité pour se mettre à l’abri au score. On va vite devoir retrouver un rythme constant sur 90 minutes car de grosses échéances nous attendent. Et puis ce soir, il faut reconnaître que Central n’a rien lâché et nous a parfois mis en gros danger alors que l’on pensait avoir fait le plus dur en menant au score rapidement puis en cours de deuxième mi-temps. On va devoir monter en régime physiquement car il y a un gros match qui nous attend en championnat dans dix jours contre Vénus.”



Un choc Pirae-Vénus, il pourrait y en avoir un autre en finale de la Coupe de Polynésie car les deux équipes partiront favorites en demi-finale le 7 juin contre respectivement Temana et Punaruu.

Patrice Bastian



Ligue 1 : Tefana dispose de Central



En deuxième partie de soirée, mardi soir au stade Pater, se jouait la rencontre Tefana-Dragon en match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Placées dans le quatuor de tête mais distancées comptablement dans la course au titre – encore que Tefana conserve des chances si les circonstances lui sont favorables –, les deux équipes avaient néanmoins à cœur de s’imposer mardi soir pour terminer au moins dans le tiercé de tête. Comme lors de la rencontre précédente, le score évoluait rapidement quand François Mu, lancé dans la profondeur, s’en allait battre Jonathan Torohia dès la 3e minute sur la première attaque de Tefana. La rencontre s’avérait ensuite équilibrée jusqu’au repos avec des intentions offensives mais du déchet dans la dernière passe. Même scénario en deuxième mi-temps jusqu’à une fin de match prolifique en buts. Tefana s’assurait la victoire en menant 3-0 sur des buts de Teddy O’Connor (86e) et Teuruarii Chung (90e + 2). Dragon se consolait un peu en réduisant la marque (3-1) par Rayan Oue (90e + 3). Tefana a renforcé sa position dans le tiercé de tête du Championnat de Ligue 1.



PB

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 21 Mai 2025 à 19:05 | Lu 151 fois