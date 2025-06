Football – Pirae jouera la Coupe de France

Tahiti, le 29 juin 2025 - Vainqueur 2-1 de Punaruu samedi soir au stade Pater en finale de la Coupe de Polynésie 2025, Pirae s’est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France 2025-2026 et se déplacera en métropole au mois de novembre. Pirae a réalisé le doublé en Coupe de Polynésie, ses féminines s’étant imposées (2-1) face à Tefana dans l’après-midi.



La logique a été respectée, samedi soir au stade Pater, devant des tribunes bien garnies pour le dernier match de la saison locale de football lors de la finale de la Coupe de Polynésie, le favori Pirae décrochant le trophée face à Punaruu. Mais si la victoire de l’équipe de Vatea Terai est amplement méritée, elle ne s’est pas obtenue dans la facilité face à un adversaire accrocheur et qui a même cru pouvoir inverser le cours des événements en toute fin de match. Mais il n’en fut rien et Pirae a décroché samedi soir la 11e Coupe de Polynésie de son histoire, ce qui reste encore loin du record de Central qui a remporté l’épreuve à 18 reprises. Pirae s’était d’ailleurs imposé (1-0) face à Central en finale en 2023 et avait succédé à Dragon qui a enrichi le palmarès en 2024.



Les partenaires de Raimana Li Fung Kuee, qui vivait samedi un moment marquant en disputant son dernier match de football avant sans doute de se consacrer uniquement au beach soccer, avaient largement les faveurs des pronostics. Pirae avait en effet toujours battu Punaruu lors de leurs trois confrontations en Ligue 1, le dernier face-à-face le 10 juin se concluant sur la large victoire (7-2) de Pirae. Mais méfiance quand même pour le vice-champion de Tahiti cette saison, car Punaruu avait causé une grosse surprise en demi-finale en éliminant (2-0) Vénus, qui a décroché le titre en Ligue 1.



Pas d’excès de confiance donc du côté de Pirae, qui démarrait fort en mettant beaucoup de rythme dans la rencontre et qui enchaînait les mouvements offensifs. Mais Punaruu ne se contentait pas de défendre dans son camp et démontrait aussi des ambitions offensives.

Punaruu y a cru jusqu’au bout



La rencontre s’équilibrait même par instants, même si Pirae avait le plus souvent la maîtrise du ballon. Mais les joueurs de Raimana Bu-Luc ne lâchaient rien et étaient toujours au pressing du porteur de ballon adverse, si bien que Pirae ne parvenait pas à se créer de grosses occasions. À la 27e minute toutefois et sur un corner tiré par Li Fung Kuee, une tête de Taumihau Tiatia était renvoyée par la transversale. Mais alors que Punaruu était toujours bien dans son match, Pirae faisait la différence en fin de première période sur deux buts de Taumihau Tiatia (38e) et Patrick Tepa (44e).



Ça se compliquait pour Punaruu, d’autant que Pirae mettait totalement le pied sur le ballon à la reprise et se procurait plusieurs occasions, mais manquait de précision et de réalisme dans la finition. Punaruu allait laisser passer l’orage et se montrer à son tour pressant dans le dernier quart d’heure. Le gardien François Decoret, qui jouait son dernier match au Fenua et pour Pirae, allait sauver son camp à deux reprises face aux attaquants de Punaruu, mais il s’inclinait au début des arrêts de jeu sur un but de Saké Wathiepel (2-1). Punaruu allait encore y croire à la fin des arrêts de jeu sur un coup franc dangereux pour Pirae, mais Decoret intervenait solidement.



Victoire indiscutable de Pirae mais Punaruu a offert une belle opposition, ce que souligne aussi Vatea Terai, l’entraîneur de Pirae : “On finit la saison sur un succès de prestige et à mon sens largement mérité, mais ce ne fut pas si simple que ça. Punaruu s’est battu avec ses armes et nous a posé des problèmes par instants. Ils ont été forts dans les duels, mais on a su quand même trouver des espaces et marquer au bon moment en fin de première mi-temps. On a des regrets par rapport à la O’League où on a été éliminé au premier tour, mais ça reste une bonne saison avec une Coupe de Polynésie et un rang de vice-champion.”



Place à la trêve maintenant et au repos des acteurs du football local en vue d’une prochaine saison qui marquera une nouvelle ère pour le football tahitien avec les débuts de Tahiti United dans le championnat professionnel de l’Oceania Football Confédération (OFC).



