Football – Pirae fait la bonne opération face à Dragon

Tahiti, le 12 février 2025 - Le stade Pater a accueilli mardi soir la rencontre Pirae-Dragon en match avancé de la 18e journée de Ligue 1 qui devait avoir lieu le 28 mars, mais Pirae sera alors en passe de partir à la O’League. L’affiche a tenu toutes ses promesses, Pirae l’emportant 2-1 face à une formation de Dragon qui méritait mieux.



Les nombreuses échéances internationales qui attendent le football tahitien dans les semaines à venir, entre les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 fin mars, la Ligue des Champions de l’OFC début avril et la Coupe du monde de beach soccer en mai, impacte le championnat de Ligue 1, en particulier les équipes de Vénus, Pirae et Dragon, fortement représentées dans les sélections tahitiennes. À la demande de Pirae, qui participera à la 0’League du 30 mars au 12 avril aux îles Salomon, et avec l’aval de Dragon, la rencontre opposant initialement les deux équipes fin mars a logiquement été avancée.



Le public était restreint à Pater mais la rencontre ayant eu lieu un mardi, cela n’a rien eu de surprenant. Et cela n’a pas joué sur l’envie des acteurs qui ont produit un match de très bon niveau et empreint de suspense jusqu’à la dernière seconde. Un absent de marque du côté de Pirae en la personne de Matatia Paama, victime d’une légère élongation, mais cela ne l’empêchera pas de s’envoler vers les Bahamas vendredi avec les Tiki Toa.



Pas de round d’observation en début de match, mardi, malgré l’importance de l’enjeu, les deux équipes ayant la volonté de mettre du rythme et de jouer vers l’avant. Si Pirae rentrait un peu mieux dans le match, Dragon rééquilibrait vite les débats, ce qui a été le fait majeur de la partie, les deux équipes se rendant coup pour coup. Pas de vraies occasions de but toutefois pendant 25 minutes, les défenses prenant le pas sur les attaques.



Dragon y croit jusqu’au bout



Le tableau d’affichage évoluait à la 28e minute lorsque Roonui Tinirauarii frappait un coup franc d’une vingtaine de mètres qui était contré par le mur de Pirae, mais le ballon revenait sur Yann Le Roy qui battait François Decoret (1-0). Le buteur de Dragon avait une balle de 2-0 dans la foulée mais son lob face à Decoret passait au-dessus. Pirae revenait à la marque (1-1) à la 35e minute lorsque sur un long centre de la gauche, Patrick Tepa remettait de la tête aux six mètres, Pothin Poma marquant contre son camp en voulant dégager.



Le nul au repos reflétait bien la physionomie d’un match passionnant. Et ça a repris sur le même tempo, Decoret devant sauver devant Roonui Tinirauarii dès la 46e minute. Le ballon circulait d’un camp à l’autre et les occasions s’enchaînaient des deux côtés. Pirae prenait l’avantage à la 62e minute quand Patrick Tepa débordait côté gauche et centrait au 2e poteau pour Désiré N’Giamba qui marquait de près (2-1). Dragon ne lâchait rien par la suite mais était handicapé par la blessure à la cheville de Pothin Poma qui continuait la partie en boitant, son entraîneur Timiona Asen ayant déjà procédé à ses trois changements réglementaires. Cela n’empêchait pas la formation de Titioro de finir fort mais Pirae parvenait à préserver son avantage.



Vénus devrait reprendre position de leader



Les orange, qui jouaient en blancs mardi, ont pris la place de leader du championnat de Ligue 1, mais ce n’est sans doute que temporaire car Vénus, qui compte trois points de retard mais deux matchs en moins, devrait sauf surprise repasser devant samedi à l’issue de son match en retard de la 9e journée contre Pueu. Dragon reste 3e et pouvait nourrir quelques regrets mardi soir car les partenaires de Jacques Tetauira méritaient au moins le nul. Vatea Terai, l’entraîneur de Pirae, en convenait : “Je voudrais d’abord féliciter les deux équipes qui ont produit un très bon match. C’est une rencontre qui va bien nous servir pour notre préparation à la O’League dans quelques semaines car aujourd’hui, ce fut un match niveau O’League et je pense que ce sera encore le cas face à Vénus fin février. Ça fait quelques mois que l’on essaie de gérer l’effectif compte tenu des échéances internationales où nous avons de nombreux joueurs concernés. On y arrive plus ou moins bien mais ça se passe quand même plutôt pas mal et puis c’est logique que l’on laisse les joueurs à disposition des sélections qui doivent représenter au mieux le football tahitien, comme ce sera aussi notre cas à la O’League.”



Tefana jouera aussi en match avancé vendredi à Punaruu et tentera de recoller au trio de tête. Pour certaines équipes de Ligue 1, place aux 16es de finale de la Coupe de Polynésie ce week-end, Dragon devant se déplacer à Taha’a.



Patrice Bastian



Résultats

*Match avancé 18e journée

- Mardi à Pater : Pirae-Dragon 2-1

*Match avancé 16e journée

-Vendredi à Punaruu : Punaruu-Tefana

*Match en retard 9e journée

- Samedi à Hitia’a : Pueu-Vénus



Classement

Equipes Pts MJ Diff

1 Pirae 52 15 +35

2 Vénus 49 13 +49

3 Dragon 48 15 +45

4 Tefana 44 14 +20

5 Mira 36 14 +11

6 Central 28 13 -11

7 Pueu 25 12 -13

8 Punaruu 25 14 -15

9 Taiarapu 18 14 -36

10 Manu Ura 15 14 -86



Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 12 Février 2025 à 20:19 | Lu 328 fois