Football - Pirae dans le dernier carré de la O’League

Tahiti, le 20 mai 2024 - L’AS Pirae sera au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions d’Océanie 2024 après avoir terminé en tête du groupe B. Les orange seront opposés aux Fidjiens de Rewa en demi-finale mercredi au stade Pater, l’autre demi-finale mettra en scène les Néo-Zélandais d’Auckland face aux Calédoniens de Magenta.



Le premier objectif de Pirae de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions d’Océanie 2024 est rempli. Les orange devaient pour cela prendre l’une des deux premières places du groupe B et ils l’ont fait avec brio en décrochant la place de leader. Net vainqueur (6-0) face aux Samoans de Vaisave dimanche dernier pour leur début dans la compétition, ils ont enchaîné jeudi soir avec un large succès (5-1) contre les Ni-Vanuatus d’Ifira et s’ils ont concédé le nul (0-0) face à Magenta samedi, ce le fut au terme d’un match de bon niveau contre une solide formation calédonienne. On a pu avoir quelques craintes jeudi soir quant à la capacité de Pirae d’aller au bout de ses ambitions de remporter la O’League, Pirae menant certes 2-1 au repos contre Ifira, mais les orange ont parfois été bousculés par une équipe qui ne comptait que 12 joueurs sur la feuille de match dont seulement quatre titulaires, les 12 autres joueurs étant bloqués à Fidji.



Mais on fut rassuré en deuxième mi-temps quand l’équipe de Vatea Terai a passé la vitesse supérieure pour s’imposer 5-1. Et on fut encore un peu plus rassuré samedi lors de la confrontation entre les Tahitiens et les Calédoniens, Pirae livrant un match de qualité dans l’ensemble. Et il le fallait pour tenir tête à une équipe de Magenta que l’on savait redoutable et qui a confirmé son potentiel. La rencontre fut passionnante et si elle s’est terminé sur le score de 0-0, cette marque ne reflète pas la physionomie de la partie. Le seul bémol de la rencontre a tenu au manque de réalisme dans la finition des deux côtés. Mais il y a eu du rythme de l’engagement et de belles séquences collectives de la part de Pirae par instant.



Les orange devaient s’efforcer de tenir le ballon car comme prévu, les Calédoniens allaient très vite en transition dès que les Tahitiens perdaient un ballon au milieu du terrain. Et tenir le ballon n’était pas toujours aisé face au pressing calédonien. Parmi les nombreuses occasions des deux côtés, la plus marquante pour Pirae fut cette tête ratée de Sandro Tau devant le but vide à la 65e minute. Mais Magenta a aussi eu une occasion que l’on peut qualifier d’immanquable dans les arrêts de jeu sans compter un ballon détourné sur la transversale de son gardien François Decoret après un centre calédonien par Etienne Tave, à la 81e minute. Le match nul était logique au vu de la physionomie de la partie.

Pirae devra être solide contre Rewa



Pirae et Magenta ont démontré samedi qu’elles étaient de sérieuses candidates à la victoire finale. C’est aussi l’avis de Donovan Bourebare le capitaine de Pirae : “Je pense que l’on a fait un bon match contre Magenta. On connait le jeu des Calédoniens, ça va très vite devant et puis on a eu du mal à se libérer du pressing. C’était vraiment un combat avec des arbitres néo-zélandais qui laisse beaucoup jouer. Notre match-nul est plutôt une bonne performance contre une belle équipe. On aurait préféré gagner pour assurer la première place mais on est en demi-finale et c’est l’essentiel. On prend chaque match comme une finale donc que ce soit Auckland ou Rewa en demi-finale, on s’adaptera à l’adversaire et on ne lâchera rien car on veut aller au bout.”



Il fallait en effet attendre l’issue du dernier match du groupe B, lundi en fin d’après-midi au stade Pater entre Magenta et Ifira pour connaître le classement définitif du groupe et la composition des demi-finales. La rencontre qui était programmée le dimanche précédent avait été reportée, les Ni-Vanuatais étant bloqué chez eux d’abord pour cause de l’arrêt d’activité de la compagnie Air Vanuatu puis à Fidji après l’annulation des vols Aircalin. Arrivé par petit groupe, l’effectif ni-vanuatu était enfin au complet lundi pour jouer un match décisif contre Magenta. Mais ça n’a pas suffi pour battre les Calédoniens de Magenta qui se sont imposés 2-1 en assurant leur qualification avec un second but marqué dans les arrêts de jeu. Ce résultat faisait plutôt les affaires de Pirae qui termine premier du groupe B ce qui permet aux orange d’éviter une demi-finale contreAuckland, vainqueur du groupe A et double tenant du titre.



Mais Pirae a-t-il pour autant gagné au change ? Rien n’est moins sûr : les Fidjiens de Rewa ont été performants dans le groupe A en tenant Auckland en échec (2-2) et en s’imposant 3-2 contre Solomon Warriors et Hekari. Pirae devra évoluer à son meilleur niveau mercredi pour rejoindre la finale et y rencontrer Auckland ou Magenta vendredi.



Patrice Bastian

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS



Groupe A au stade de Paea

1re journée

Rewa (Fdj)-Auckland (NZ) 2-2

Solomon Warriors (Sal)-Hekari (PNG) 0-2

2è journée

Auckland (NZ)-Hekari (PNG) 1-0

Solomon Warriors (Sal)-Rewa (Fdj) 2-3

3è journée

Hekari (PNG)-Rewa (Fdj) 2-3

Auckland (NZ)-Solomon Warriors (Sal) 5-0

# Équipe Pts MJ Diff

1 Auckland (NZ) 7 3 6

2 Rewa (Fdj) 7 3 2

3 Hekari (PNG) 3 3 0

4 Solomon (PNG) 0 3 -8



Groupe B au stade Pater

1re journée

Pirae (Tah)-Vaisave (Sam) 6-0

Magenta (NC)-Ifira (Van) 2-1

2è journée

Magenta (NC)-Vaivase (Sam) 8-0

Pirae (Tah)-Ifira (Van) 5-1

3è journée

Vaisave (Sam)-Ifira (Van) 1-5

Pirae (Tah)-Magenta (NC) 0-0

# Équipe Pts MJ Diff

1 Pirae (Tah) 7 3 10

2 Magenta (NC) 7 3 9

3 Ifira (Van) 3 3 -1

3 Vaisave (Sam) 0 3 -18





Demi-finales au stade Pater

*Mercredi 22 mai

-14 h 00 : Auckland (NZ)-Magenta (NC)

-18 h 00 : Pirae (Tah)-Rewa (Fdj)

Finale au stade Pater

*Vendredi 24 mai

-18 h 00 : Vainqueurs demi-finales

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 20 Mai 2024 à 19:21 | Lu 90 fois