Football - Pirae-Rewa pour une place en finale de la O’League

Tahiti, le 21 mai 2024 - Vainqueur du groupe B, Pirae va poursuivre son parcours dans la Ligue des Champions 2024 en demi-finale mercredi soir au stade Pater face aux Fidjiens de Rewa, deuxième du groupe A. L’autre demi-finale opposera dans l’après-midi Auckland le double tenant du titre aux Calédoniens de Magenta.



La quête d’un premier sacre pour le football tahitien en Ligue des Champions d’Océanie est toujours d’actualité avec la qualification de Pirae pour les demi-finales de l’édition 2024. Premiers du groupe B, les orange ont plutôt bien maîtrisé leur sujet jusque-là. Facile vainqueur (6-0) des Samoans de Vaisave dimanche dernier puis de Ifira (5-1) jeudi dernier, bien que les Ni-Vanuatais fussent fortement handicapés par l’absence de nombreux titulaires bloqués à Fidji, Pirae a en revanche souffert face aux Calédoniens de Magenta samedi mais les orange ont livré un match plutôt solide pour décrocher un nul (0-0) au terme d’un match rythmé et très engagé.



Et de l’engagement, il en faudra à Pirae mercredi soir à Pater pour contenir Rewa, la densité physique étant l’une des caractéristiques du football fidjien. Mais Rewa ne se résume pas à son impact physique et possède aussi des qualités footballistiques évidentes comme on a pu le constater lors de ses trois matchs du groupe A. Les Fidjiens ont tenu le favori Auckland en échec (2-2) lors de leur entrée dans le tournoi après avoir mené au score. Ils se sont ensuite imposés 3-2 contre les Solomonais et les Papous de Hekari après avoir livré deux matchs convaincants sur le terrain pourtant difficile à jouer de Paea. Pirae devra particulièrement se méfier des deux attaquants fidjiens Josaïa Sela et Samu Kautoga auteurs de six des huit buts de leur équipe en phase de groupe.

Pirae au complet



Les orange devront faire abstraction de la demi-finale de la Ligue des Champions 2023 au Vanuatu où plusieurs de leurs joueurs actuels avaient vécu l’amère déception d’être éliminés par les Fidjiens de Suva après prolongation (4-2). Le contexte est différent cette année car Pirae a l’avantage de jouer à domicile et possèdera un effectif au complet pour la demi-finale ce qui n’avait pas été le cas en 2023 à Port-Vila. Les orange vont enregistrer le retour de leur habituel capitaine Alvin Tehau, blessé depuis le début du tournoi et qui est apte à jouer mercredi soir. Alvin Tehau est une pièce maîtresse essentielle dans le système de jeu de Pirae et son retour doit conforter son entraîneur Vatea Terai. Sur ce que Pirae a démontré contre Magenta, ses joueurs sont prêts physiquement à supporter le choc contre les solides Fidjiens et à tenir le rythme.



C’est dans le domaine de la finition qu’ils devront se montrer plus réaliste que face à Magenta. Et, si c’est le cas mercredi soir, Pirae a les atouts pour disputer la finale de la Ligue des Champions 2024. Ce ne sera pas une première, Pirae ayant déjà été finaliste de l’épreuve en 2006 tout comme Tefana (2012) et Vénus (2022).



L’autre demi-finale mercredi mettra en scène les Néo-Zélandais d’Auckland et les Néo-Calédoniens de Magenta. Sur le papier, Auckland est favori avec son statut de double tenant du titre et même si les Néo-Zélandais ont semblé prenables en match de poule, Magenta dans un bon jour peut bousculer les pronostics.



Patrice Bastian



Programme

Demi-finales au stade Pater

*Mercredi 22 mai

-14 h 00 : Auckland (NZ)-Magenta (NC)

-18 h 00 : Pirae (Tah)-Rewa (Fdj)

Finale au stade Pater

*Vendredi 24 mai

-18 h 00 : Vainqueurs demi-finales

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 21 Mai 2024 à 17:39 | Lu 134 fois