Football - Marama Vahirua : Un projet de partenariat entre l'as Dragon et l'OGC Nice

Parole à Marama Vahirua :



Le bilan de ton déplacement en métropole ?



« Un bilan plus que positif. Je voulais avant tout renouer les contacts avec mes anciens clubs, plus particulièrement l’OGC Nice. J’ai été invité par le club pour donner le coup d’envoi du premier match de la saison. Il y a eu une cérémonie en mon honneur, j’ai été très fier et très ému que, 15 ans plus tard, ils fassent quelque chose pour moi. Le club a énormément évolué, avec de nouvelles infrastructures, mais l’esprit familial est resté. »



« Je suis parti à Nice en tant que président du club de Dragon section football pour préparer un partenariat entre les deux clubs, pour ouvrir des possibilités à nos licenciés. Depuis mon retour en Polynésie, j’ai pu évoluer et j’ai désormais un statut plus important. Cela crédibilise un peu tout le travail que j’ai fait depuis des années. J’ai rencontré les responsables qui en cinq minutes m’ont donné un accord de principe. C’est fait à 90% on va dire, ce qui est de bon augure pour la suite. »



C’est dans la suite logique de ton action à l’école de Dragon ?



« Oui, j’avais commencé par les stages Marama avec un premier voyage de repérages avec mes enfants, ensuite il y a eu un deuxième voyage avec quelques jeunes Tahitiens. Au troisième voyage, nous avons participé à un tournoi U12. J’ai été contacté par divers clubs en métropole mais je ne voulais pas me disperser. Tefana est avec St Etienne, Vénus avec Toulouse et j’apporte l’OGC Nice à Dragon. L’objectif est le même, envoyer nos meilleurs jeunes en métropole pour que notre football polynésien soit meilleur. »



Tes objectifs, ton calendrier ?



« Mon objectif, c’est la réussite de nos jeunes, l’encadrement, la formation des cadres. On a tout pour réussir, on a les infrastructures pour réussir, grâce à l’apport de Reynald Temarii du temps où il était président de l’OFC. Il nous manque les moyens humains pour réussir. C’est un secret de polichinelle, je vais me présenter au poste de président de la fédération tahitienne de football aux prochaines élections, qui se dérouleront en juillet 2019 normalement. »