Football – Ligue des champions OFC : Tamatoa Tetauira « On va tout donner »

Tamatoa Tetauira, Capitaine de Dragon :



Deuxième participation à cette Ligue des champions OFC ?



« Oui, on peut dire que c’est une nouvelle chance, en sachant que cette année on reçoit, du coup cela ne peut être qu’un bonus pour nous, avec notre public polynésien qui sera là pour nous supporter. »



Comment cela se passe avec Marama et Reynald ?



« L’équipe ne peut que progresser avec ces deux joueurs qui sont arrivés. Marama est arrivé en début de saison, ensuite Reynald…ils ne peuvent qu’apporter un plus au système de jeu mais aussi au niveau mentalité. C’est que du bonus, on va tenter d’aller le plus loin possible. »



En cas de pluie ?



« Avec la pluie cela va être compliqué. On prie pour qu’il fasse beau temps dimanche. Quoi qu’il arrive, on va tout donner. La champion’s league OFC est le tournoi le plus prestigieux pour un joueur polynésien de Ligue 1. On attend ce jour avec impatience, on a la « rage de vaincre », on a hâte de jouer dimanche. »