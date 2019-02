Football – Ligue des champions OFC : Ça passe pour Central, le nul pour Tefana

La Ligue des clubs champions proposée par la confédération du football océanien est le plus haut niveau auquel peut aspirer un club de football polynésien. Chaque année, le premier et le deuxième du championnat de Ligue 1, qui comporte à Tahiti une dizaine d’équipes, participe à la Ligue des clubs champions avec les meilleurs clubs de l’Océanie : Les Néozélandais, les Calédoniens, les Papous, les Fidjiens, les Salomonais…



Lors de la saison 2017-2018, Central et Tefana ont terminé respectivement premier et deuxième du championnat. Ils ont pu ainsi participer à cette Ligue des champions 2019. Seize équipes sont engagées, divisées en quatre poules de quatre : A, B, C et D. Contrairement aux matchs de la sélection de Tahiti, les clubs peuvent faire appel à des joueurs étrangers. Les moyens d’un club peuvent donc peser sur les résultats.



La Nouvelle -Zélande règne sur cette Ligue de clubs champions OFC depuis 2010 avec sept victoires d’affilée pour Auckland City et une pour Team Wellington en 2018. Le club victorieux gagne sa participation à la Ligue des clubs champions face aux grand clubs comme le Réal de Madrid, le PSG, la Juventus…et empoche alors une centaine de millions xpf environ pour cette participation, ce qui lui permet de se renforcer et de se structurer par la suite.