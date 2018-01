Football – Ligue 1 : Vénus s’offre Dragon à domicile

Parole à Samuel Garcia :



Un succès après un passage à vide ?



« On est une équipe qui n’a pas un gros effectif, dès qu’on a deux blessés et un suspendu, cela devient compliqué. On s’aperçoit que dès qu’on retrouve nos joueurs, l’équipe a beaucoup plus d’équilibre. C’est pour cela que cela donne ce genre de match qui ressemble plus à ce qu’on faisait l’année dernière. On a fait une belle semaine de travail, on a additionné les plus et à l’arrivée il y a un plus ce soir, c’est bien mérité, il faut les féliciter. »



L’envie, l’énergie, elle, est toujours là ?



« L’envie, l’énergie, c’est une marque de fabrique de l’as Vénus. On aimerait en jouer tous les week ends de ces matchs à enjeu, c’est bien pour le football polynésien. Il y a de l’envie, il y a le public qu’il faut remercier et qui est venu nombreux ce soir, c’est intéressant. »