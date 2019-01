Football – Ligue 1 : Tiare Tahiti prend la tête du championnat

Parole à Vatea Terai, coach de Moorea :



Ton analyse du match ?



« Cela a été un très gros match. La victoire aurait été méritée pour les deux équipes. Cela nous fait très plaisir de nous imposer face au champion sortant. Nos gars ont montré qu’ils avaient le niveau pour jouer ici en ville. Maintenant, on va continuer à travailler dans cette voie-là et on verra bien ce que l’on aura à la fin de la saison. »



Comment avez-vous pu faire la différence ?



« Les joueurs défendent ensemble, cela a été flagrant aujourd’hui. On s’est également procuré pas mal d’occasion lors de ce match, c’est le fruit du travail à l’entrainement. On prend les matchs les uns après les autres, on a rien à perdre dans ce championnat. Je pense que le maintien est assuré donc maintenant, tous les matchs à venir, ce ne sera que du bonus. On va préparer les matchs sans pression jusqu’à la fin de la saison et on verra bien ce qu’il y aura au bout. »



Quelques renforts au niveau de l’effectif ?



« Oui, on s’est bien renforcés, je remercie le président du club au passage. On a pu avoir cinq ou six recrues de Moorea même. On a de bons joueurs sur Moorea. On les a eus en décembre, ils nous permettent désormais d’être plus ambitieux au niveau de nos objectifs. »



Quelques mots sur le public ?



« De plus en plus les supporters nous suivent alors qu’on avait commencé avec très peu de public. Ils voient que les résultats suivent donc chaque samedi on gagne quelques supporters en plus. C’est tant mieux pour nous et tant mieux pour la fréquentation des stades. Je remercie mes joueurs d’avoir tout donné sur ce match-là, merci aux supporters qui sont venus nombreux et meilleurs vœux à tous. » Propos recueillis par SB / FTF