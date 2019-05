Football – Ligue 1 : Moorea jouera la Ligue des Champions OFC

Parole à Vetea Terai, coach de Moorea :



Ton analyse du match ?



« On a été très efficaces aujourd’hui. On s’est fait peur aussi puisqu’on a mené 2-0 et qu’ils sont revenus à 2-2 mais on savait qu’ils étaient obligés de venir nous chercher, qu’ils devaient gagner aujourd’hui et ils ont presque réussi mais je pense que mes gars en voulaient énormément. On a jamais lâché. Les exemples qu’on a vu à l’international cette semaine avec Liverpool et Tottenham ont montré que tout est toujours possible en football. C’est merveilleux ce qui nous arrive aujourd’hui. »



Un moment historique pour le football de Moorea ?



« C’est historique pour le football de Moorea, pour le football de Tahiti aussi. On imaginait pas ça au mois de septembre quand on a commencé en Ligue 1. Petit à petit, l’objectif de maintien a été acquis et on a commencé à être plus gourmands et pour finir on a aujourd’hui les pieds en Ligue des champions OFC. Cette semaine on va travailler pour essayer d’aller chercher les quatre points à Manu Ura et certainement le titre. »



Une joie de pouvoir s’exprimer à l’international ?



« Déjà participer, c’est super, j’espère qu’on ne va pas recevoir, qu’on va se déplacer pour voir autre chose. Mais déjà être qualifié pour la Champion’s League, ce n’est pas donné à tout le monde, ce n’est donné qu’à deux équipes sur dix. On est déjà dans les deux et c’est très beau. On remercie tous nos supporters qui nous ont suivis toute la saison, qui ont cru en nous, qui ont payé leur billet de bateau tous les samedis. Un grand merci à mon président et à son comité directeur et bien sûr à ma famille qui nous a soutenus depuis le début. » Propos recueillis par SB / FTF