Football – Ligue 1 : Efrain Araneda : « Faire revenir le grand Central »

Parole à Efrain Araneda :



Quelques mots sur ton parcours ?



« Je viens du Chili mais j’ai joué en Belgique en Ligue 2 professionnelle avant d’arriver à Tahiti à 17 ans. Mon premier club a été Tefana. Après cela a été Dragon où j’ai joué 13 ans. Après un rapide passage à Pirae, je me retrouvé à Central et je suis très content d’être là. »



La venue des Chiliens la saison passée a boosté le groupe ?



« Je remercie surtout nos deux présidents, Eugène Haereraaroa et Roland Colombani, ce sont des présidents très ambitieux qui ont pu investir dans le football pour avoir un championnat plus intéressant pour les gens. Je suis content que Dragon aussi ait fait pas mal de recrues, c’est pour le bien du football polynésien. Plus les clubs pourront le faire, plus le niveau montera, c’est sûr. »



Vous avez pu attirer de nouveaux joueurs cette année ?



« C’est un effectif un peu juste mais après le départ des joueurs étrangers, on savait que cela allait être difficile. On a réussi malgré tout à faire une équipe assez solide. On est une équipe assez sérieuse qui a envie de jouer le titre et certains joueurs sont venus, motivés par ça. On a été contents d’accueillir tous ces joueurs. On est presque à la moitié du championnat, on est premiers. On ne va pas se mentir, on va chercher le titre. »



Des regrets pour la Ligue des champions OFC ?



« Oui, c’est sûr, parce qu’au final on rate de peu la Coupe de France, la Ligue des champions OFC en se faisant éliminer aux tirs au but. Le championnat est long mais on va essayer de se qualifier pour participer de nouveau à cette Ligue des champions. Rien est fait pour le moment, il faut continuer à travailler semaine après semaine. »



Le travail de fond club finira par payer ?



« Oui voilà, c’est ça, le club est ambitieux, par rapport à ça on est très content que le Président mette les moyens. Cela fait deux-trois ans qu’il y a ce renouveau au club, que le club veut jouer le titre, la Ligue des champions, qu’il veut faire revenir le grand Central. Par rapport à ça, on est fiers d’appartenir à ce club. »