Football - Ligue 1 : Central reste en tête devant Tefana et Dragon

Parole à Efrain Araneda :



Ton analyse du match ?



« Un match difficile parce qu’on s’est fait surprendre sur une touche qui a donné le premier but, le deuxième c’est une lucarne mise par un des joueurs de Dragon, on a été un peu surpris. Après, on a eu des occasions en première mi-temps qu’on a pas réussi à mettre dedans. En deuxième mi-temps, on a changé de système pour aller chercher le but mais on a encaissé un troisième but rapidement. On a continué à faire des changements pour aller chercher le résultat et par la suite cela a payé, même si on a raté pas mal d’occasions. Je pense qu’à la fin, le résultat est mérité par rapport à toutes les occasions qu’on a eues. »



Les joueurs ont su réagir ?



« Il y a eu une belle réaction d’orgueil de la part de tous les joueurs. Avant ce match, je leur avais parlé de la « grinta », c’est Ludovic Graugnard qui m’avait inculqué ça. Les joueurs ont bien assimilé tout ça. Ils ont joué avec les tripes pour aller chercher ce match nul. Qui sait, ce sera peut-être le match nul qui nous donnera le titre ou la qualification pour la Ligue des champions OFC. Même si c’est un match nul, l’énergie déployée et le courage démontré ont été énormes. »



C’était le bon moment pour montrer du caractère ?



« Oui, on voulait la victoire mais chaque match se présente de manière différente et on peut se retrouver dans des situations auxquelles on ne s’attend pas. A 4-1, personne n’y croit, mais moi je croyais dans nos joueurs. Je pense qu’on a une force mentale cette année, on va se battre jusqu’au bout et à la fin on fera les comptes. Aujourd’hui, on reste premier, la semaine prochaine on aura encore un autre combat contre Vénus. »



Satisfait de tes joueurs ?



« Revenir comme ça contre une équipe comme Dragon, ce n’est pas évident, la force mentale qu’on a montré, la « grinta » comme je disais, ça été la clé en deuxième mi-temps pour revenir, même si on était fatigués, même si on était en difficulté sur certains domaines, je pense qu’on a montré du courage et de la bravoure. On ne peut que les féliciter. » Propos recueillis par SB / FTF