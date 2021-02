Football : Le Festival des îles prévu du 25 au 30 octobre

Tahiti, le 8 février 2021 - Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, le Festival des îles se tiendra du 25 au 30 octobre a annoncé, lundi, la Fédération tahitienne de football.



Evènement très populaire et très attendu chaque année, le Festival des îles, la grande messe du football polynésien, se tiendra cette année du 25 au 30 octobre prochain a annoncé, lundi, la Fédération tahitienne de football (FTF). pour permettre ainsi aux participants de mieux se préparer physiquement et de réunir les fonds nécessaires au déplacement sur Tahiti. "La crise sanitaire a énormément perturbé l’organisation du développement du football sous toutes ses formes au sein de votre Ligue et de vos districts respectifs et cela depuis le mois de mars 2020", a indiqué la FTF dans un communiqué.



Organisé traditionnellement début avril, le Festival des îles rassemble depuis près dix ans 2 000 passionnés du ballon rond issus de tous les archipels du fenua. Au programme pour eux des tournois de football à 11, de futsal et de beach-soccer.