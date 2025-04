Football – Le Festival des Jeunes a tenu ses promesses

Tahiti, le 6 avril 2025 - Le Centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF) à Pater a servi de cadre de lundi à samedi dernier à la troisième édition du Festival des Jeunes, un événement mettant en scène les meilleurs footballeurs U13 du Fenua. Les rencontres ont été d’un bon niveau et plusieurs jeunes footballeurs garçons et filles se sont mis en évidence. La sélection de Tahiti 2 a remporté le tournoi.



Les meilleurs espoirs locaux du football tahitien au titre de la génération 2012 ont animé le centre technique de la FTF tout au long de la semaine dernière. Représentant Tahiti, Moorea, les Australes, les Marquises et les Raromatai, les six sélections engagées, Tahiti en ayant deux, ont globalement répondu aux attentes de la direction technique de la FTF maître d’œuvre d’un événement qui a pour but de dynamiser le football jeune tahitien dans tous les archipels et de repérer les joueurs les plus prometteurs. Le Festival des Jeunes permet également de faire le point sur le travail accompli par les éducateurs des différentes îles et de déterminer des actions destinées à soutenir le développement qualitatif du football jeunes et par voie de conséquence celui du football senior, à terme. Jérôme Beaulande le directeur technique de la FTF tire en tout cas un bilan positif du Festival : “96 jeunes U13 des différents archipels à l’exception des Tuamotu-Gambier ont participé au festival dont 24 filles car on tient vraiment à la mixité et l’objectif de l’événement c’est de découvrir les talents de demain pour intégrer les sélections nationales U16, U17 et U19. On a vraiment vu de très bons matchs cette semaine et plusieurs jeunes qui ont du potentiel. Nous allons en retenir une vingtaine qui passeront des tests début mai et nous en garderons une dizaine qui feront leur entrée à l’académie de football et intégreront une 4ème lors de la prochaine rentrée scolaire et formeront une promotion avec dix autres jeunes qui étaient à l’académie en 4ème cette saison et passent en 3ème. D’après de ce que j’ai vu cette semaine, je pense vraiment que l’on a de jeunes joueurs capables d’élever le niveau de nos sélections à l’avenir. Après, aux éducateurs de l’académie de travailler efficacement pour bien exploiter le potentiel de nos meilleurs jeunes et permettre au football tahitien d’accéder aux Coupes du monde U17 et U19 garçons et filles.”



Tahiti 2 vainqueur, les Marquises invaincues



Les six sélections ont été opposées en formule championnat à raison d’un match quotidien entre mardi et samedi. Les rencontres étaient disputées en football à huit et sur un terrain aux dimensions légèrement réduites, les buts étant fixés de chaque côté à l’entrée des surfaces de réparation. Les Marquises ont dominé le tournoi sur le terrain en alignant quatre victoires dont deux contre les sélections tahitiennes et un nul. Mais le classement définitif du tournoi intégrait aussi, vendredi et samedi, des défis jonglage et conduite ainsi qu’un quizz PEF (Programme éducatif fédéral) dont les questions portaient sur la culture polynésienne. Et ce sont les jeunes de la sélection Tahiti 2 formés avec des joueurs de clubs de la côte ouest – Tahiti 1 représentant les clubs de la côte est – qui ont été les plus performants lors des défis et du quizz. Conséquence : les points supplémentaires acquis leur ont permis de remporter le Festival, Tahiti passant aussi devant les Marquises. Moorea, les Raromatai et les Australes dont c’était la première participation au Festival des Jeunes suivaient dans le classement.



La direction technique de la FTF va maintenant étudier ses notes prises pendant le tournoi pour déterminer les noms de la vingtaine de jeunes qui passeront la dernière étape d’entrée à l’académie, les 9 et 10 mai. Semaine enrichissante que celle du Festival des Jeunes placée sous le signe du sport, de la découverte et du partage, au service du développement du football polynésien selon les vœux de la Fédération tahitienne de football.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 6 Avril 2025 à 18:11